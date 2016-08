Blir stående i Den norske kirke

Den norske kirke opplevde et ras av utmeldinger etter at de lanserte en selvbetjeningsløsning for inn- og utmeldinger. På fire dager meldte 15.000 seg ut.

Tirsdag forrige uke skrev Dagen om Gordon Andersen som gikk motsatt vei og meldte seg inn - nærmest i protest mot bølgen av mennesker som gikk ut i sosiale medier med at nå hadde de meldt seg ut.



Et stort steg

For Waage Austad var det et stort steg å ta da hun for noen år siden meldte overgang fra Den Evangelisk Lutherske Frikirke. I flere år hadde familien vært engasjert lokalt i Sædalen kirke for å bli kjent med mennesker i nærmiljøet. Da hun etter en tid fikk spørsmål om å arbeide som menighetspedagog i en 50 prosent stilling i menigheten, takket hun ja til det.

– Det var et vikariat og krevde ikke medlemskap. Det var mer utfordrende da jeg ble tilbudt jobb som kateket og trosopplærer i Fyllingsdalen kirke. Da var jeg nødt til å ta valget om jeg ville melde meg inn.

Waage Austad brukte tid til å lese seg opp på hva Den norske kirke er og hva den står for. Da hun hadde gjort det, opplevde hun at valget var enkelt.

– Hva kokte det hele ned til for din del?

– Det viktigste for meg er at kirken forkynner at Jesus er den eneste veien til Gud, og at frelsesverket kommer tydelig fram. I Fyllingsdalen ser vi ulikt på flere teologiske spørsmål, men vi er enige i at Jesus er det sentrale i den kristne tro.

Nye runder

Da Kirkemøtet i vår vedtok at det skal utvikles en vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede par, måtte Waage Austad gjennom noen nye runder.

Var det nå på tide å melde seg ut?

– Argumentene for og mot ble diskutert i media, i kombinasjon med personangrep og skittkasting. Spørsmålet ble stilt på nytt: Hva står vi for? Sier noen at Jesus ikke lenger er veien til Gud?

I prosessen fant hun trøst i å lese om Israelfolkets vandring gjennom ørkenen i 40 år.

– De nådde målet til slutt, men det kom mange steiner og fjell i deres vei. Slik er det for oss også.

I den pågående debatten har flere begrunnet sitt valg om å bli i Den norske kirke med at de har en konservativ prest. Det er ikke tilfelle i Fyllingsdalen kirke. Sokneprest Trond Egill Moe har lenge forsvart de homofiles rettigheter i kirken og ble i 2010 tildelt Frydeprisen på Bergen Gay Galla.



Forkynner kjernen

– Jeg har tenkt mye på Moe og det han står for, og har stor respekt for ham. Jeg opplever at han forkynner kjernen i evangeliet. Det er mye han står for som jeg ikke er enig i, men det er ikke problematisk å samarbeide med ham. Han er en stor ressurs og tilfører menigheten mye, mener Waage Austad.

Hvis det var opp til henne å bestemme, så ville hun ikke hatt vigsler i kirken i det hele tatt.

– Jeg er veldig for at det skal bli en samfunnsordning, og finner ikke noe sted i Bibelen der det står at man skal gå i kirken for å bli viet.

Konservativt syn

Hun legger ikke skjul på at hun har et konservativt syn i debatten. Så lenge ingen prester tvinges til å vie homofile mot sin vilje, akter hun å bli.

– Hva sier du når konfirmantene vil vite hva du mener om vigsel av homofile?

– Da får de vite mitt ståsted. Jeg kan ikke gå på akkord med det. Faktisk har det blitt lettere å jobbe i kirken nå når det er vedtatt at det er to syn i kirken. Ungdommer vil bare vite hvor jeg står, men trenger ikke å være enige i det. Mange har noen i nær familie som er homofile. Det har jeg også.



Advarte mot elektronisk innmelding

Tror ikke på Gud - melder seg inn i kirken

Lettere vei inn i kirken Dramatiske tall for kirken

Gordon meldte seg INN i kirken da andre gikk ut