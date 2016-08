Gordon meldte seg INN i kirken da andre gikk ut

På fire dager meldte 15.000 seg ut av Den norske kirke etter at de gjorde det mulig å melde seg inn og ut elektronisk.

Aldri tidligere har så mange meldt seg ut av kirken på så kort tid, og året 2016 kommer til å bli året med rekordmange utmeldinger. Men noen gikk også mot strømmen og meldte seg inn.

Kirkeflørt på Facebook

En som valgte å benytte seg av den nye funksjonen til å melde seg inn, er VG-journalist Gordon Andersen. Tidligere har han jobbet for blant annet Bergens Tidende og Dagen.

– Sånn.

Med ett enkelt ord fortalte han sin omgangskrets på sosiale medier at han hadde valgt å melde seg inn i Den norske kirke. Samtidig la Andersen ut en skjermdump med bekreftelse på sitt nye medlemskap og en hilsen fra Lillestrøm sokn som ønsket ham velkommen til gudstjeneste.

Spontan handling

Det var mens Andersen scrollet nedover nyhetsfeeden på Facebook, at han la merke til flere venner og bekjente som hadde tatt valget om å melde seg ut av Den norske kirke.

Derfor valgte han å gjøre det stikk motsatte, selv om han ikke en gang hadde vurdert det tidligere.

– Da jeg så alle statusene over folk som meldte seg ut, ble jeg veldig nysgjerrig. Innmeldingen var kanskje en aldri så liten motvekt til og protest mot bølgen av folk som sto fram på sosiale medier med at de nå hadde meldt seg ut, forteller Andersen, som ser på sin egen innmelding som en ganske spontan affære.

– Siden det visstnok skulle være så enkelt å sjekke om man var medlem, kunne jeg jo like gjerne teste det, sier han.

Og da beskjeden som kom opp på skjermen var at han ikke tilhørte Den norske kirke, klikket han seg like gjerne videre.

– Vil du bli medlem? Start innmelding.

– Så jeg trykket i vei, helt til jeg leste at jeg måtte være døpt for å bli medlem. Der røk den. Nå får jeg ikke bli medlem, tenkte jeg.

Anerkjenner dåpen

INNMELDT: Gordon Andersen meldte seg inn i Den norske kirke som en aldri så liten protest mot det han kaller bølgen av venner og bekjente som sto fram på sosiale medier med at de nå hadde avviklet sitt medlemskap.

Men det fikk han, altså.

Rett under sto det at dersom man er døpt i et annet kristent kirkesamfunn, trenger man ingen ny dåp for å bli medlem i Den norske kirke.

Og som Andersen skriver på Facebook, ble han døpt på Levende Ord som tenåring, i lagerhuset på Kråkenes i 1994.

– Og det ble egentlig et veldig fint øyeblikk der jeg satt foran dataskjermen og meldte meg inn i Den norske kirke.

Andersen tror beskrivelsen av innmeldingsøyeblikket muligens kan oppfattes som noe pompøs.

– Det var noe godt over at Den norske kirke anerkjente min kristne bakgrunn og dåp. Først tenkte jeg at jeg måtte være barnedøpt i Den norske kirke, men i stedet møtte jeg noe inkluderende og anerkjennende. Det ble en slags følelsesmessig anerkjennelse og opplevelse av at det var noe som bandt oss sammen, forteller ­Andersen, som selv har bakgrunn fra pinsebevegelsen.

På spørsmålet om hvorfor han valgte å melde seg inn i Den norske kirke, når han i utgangspunktet ikke har noen tilhørighet til trossamfunnet, svarer han følgende:

– Det var noe jeg gjorde spontant, men troen på Jesus og evangeliet er jo den samme. Den er et minste felles multiplum, men kanskje ikke så rent lite, siden det jo er det alt handler om, sier han.

Fordel for Kirken

Han tror det er en fordel for Den norske kirke at det nå er enklere å melde seg både inn og ut.

– Jeg tror det er bra å spille med åpne kort og at Kirken er villig til å miste de medlemmene som måtte melde seg ut. Jeg forstår godt at de som ikke tror på Jesus, melder seg ut. Men kanskje er det noen som gjør som meg og melder seg inn, siden veien inn har blitt en god del enklere, sier Gordon Andersen.

