Drar i gang et grasrotopprør

Det er 430 kirkelige fellesråd i Norge, ett for hver kommune.

Soknene i Den norske kirke er egne rettssubjekter, og menighetsråd og fellesråd er begge i følge kirkeloven organer som opptrer på vegne av soknet på hver sine ansvarsområder.

Fellesrådene er egne rettssubjekter.

I 2016 gikk et flertall på Kirkemøtet inn for en hovedmodell fra 2020 med såkalt samordnet arbeidsgiverorganisering «hvor det åpnes for forsøk med lokale og regionale variasjoner og intensjonen om en senere avklaring av arbeidsgiverorganiseringen for å oppnå felles arbeidsgiveransvar.» I vedtaket står likevel det langsiktige målet om felles arbeidsgiver fast.

«Fellesrådsalternativet» vil at alle som arbeider sammen lokalt skal ha samme arbeidsgiver og tar utgangspunkt i at det er i soknet, som kirkens grunnenhet, dette skal skje ved hjelp av de valgte styringsorganer. I et bakgrunnsnotat, utarbeidet på vegne av fellesrådene i Stavanger bispedømme og de 18 største fellesrådene i Norge, blir det fremhevet at modellen gir beslutningsmyndighet og ansvar nærmest mulig der arbeidet skjer.

I høringen fikk modellen oppslutning fra 80 prosent av soknerådene som ga høringsinnspill til Kirkerådet.

