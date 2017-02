Mistenkt Quebec-skytter siktet for seks drap

Den siktede tok ikke stilling til skyldspørsmålet i det korte rettsmøtet. Neste gang han skal møte i retten er 21. februar.

Politiet har foreløpig siktet Alexandre Bissonnette (27) for overlagt drap på seks personer samt fem drapsforsøk etter skytingen i en moské i byen Québec ved 20-tiden søndag.

Utvidet trolig siktelsen

En talsmann for politiet sier de fortsatt gjennomfører ransakelser og at det er ventet at siktelsen vil bli utvidet og vil omfatte terrorrelaterte punkter. Motivet for angrepet er fortsatt ikke kjent.

Mandag opplyste politiet først at to personer var pågrepet og mistenkt. Senere ble det opplyst at en av dem, en ung mann med marokkansk bakgrunn, hadde status som vitne. Også han er canadisk statsborger bosatt i Québec.

Den siktede studerte statsvitenskap og sosialantropologi og skal være kjent for å ha inntatt politiske synspunkter på ytre høyre fløy. Han støttet også Marine Le Pen fra franske Nasjonal front. På Facebook er han blant annet medlem av en gruppe kalt Génération Nationale, en gruppe som blant annet tar avstand fra et flerkulturelt samfunn.

Det har også kommet fram at 27-åringen er barnebarn av en dekorert veteran fra annen verdenskrig.

Trudeau: – Et terrorangrep

Bissonnette meldte seg selv og ventet på politiet ved broen til Île d'Orléans. Det ble funnet minst ett våpen i bilen hans, ifølge Radio-Canada. Mannen som nå har status som, vitne og som er utenfor mistanke, er identisk med personen som kort tid etter angrepet ble pågrepet nær moskeen.

Moskeen er én av seks i Québec by og har rundt 5.000 medlemmer. Canadas statsminister Justin Trudeau er klar på at udåden må regnes som en terrorhandling.

– Vi fordømmer denne terrorhandlingen mot muslimer, sa han i en uttalelse etter angrepet søndag kveld lokal tid. Han slo også fast at landet står sammen med de én million muslimene som bor i landet.

Flere titall mennesker var samlet til bønn i moskeen da angrepet skjedde. Angriperen tok seg inn i den delen av moskeen der mennene ba, ifølge The Telegraph. For fem av de sårede var tilstanden kritisk mandag ettermiddag.

Reaksjoner verden over

Ledere fra hele verden, deriblant USAs president Donald Trump, har ringt Trudeau og kondolert etter angrepet. Det sunnimuslimske lærestedet Al-Azhar er også blant dem som fordømmer volden.

– Disse avskyelige handlingene fører til spredning av splittelse, hat og rasisme. Blodsutgytelse er forbudt i alle religioner, og er heller ikke i tråd med internasjonal rett og menneskelige verdier, skriver lærestedet i sin reaksjon.

Angrepet i Canada har også blitt fordømt fra norsk hold, både fra utenriksminister Børge Brende (H) og NATO-sjef Jens Stoltenberg.

– Mine tanker er med ofrene, deres familier og alle canadiere, skriver Brende på Twitter.