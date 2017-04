Oslo katolske bispedømme får sterk kritikk etter ansettelse

Petter Stocke-Nicolaisen (40) er cand.mag. med fagene idéhistorie og russisk fra Universitet i Oslo, har studert journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus og tatt mastergrad i medieledelse ved University of the Arts i London. For tiden studerer han endringsledelse på BI.

Stocke-Nicolaisen er nyansatt som redaksjonssjef i kommunikasjonsavdelingen i Oslo katolske bispedømme. Han har medieerfaring som sjefredaktør og administrerende direktør i mediehuset Helgelendingen i Mosjøen, har vært prosjektredaktør i aviskonsernet Amedia og jobbet som journalist i Aftenpostens kulturavdeling. Han har også vært sentralstyremedlem i Unge Høyre.

Dessuten har han fartstid som journalist for homopublikasjonen Gaysir og redaktør i frimurerbladet Mellom Brødre.

