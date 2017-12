– Lett å bli lurt av kryptopenger

Bitcoin er en elektronisk valutaform som ble lansert i 2009. Valutaen brukes til å kjøpe alt fra narkotika på det mørke nettet til øl på ordinære puber. Nettvalutaen har blitt et investeringsobjekt og har det siste året steget til rekordhøye verdier.

Til forskjell fra vanlig valuta som styres av sentralbanker er det ingen offentlig kontroll med bitcoin eller andre former for kryptovaluta. Det gjør det er lettere å bruke pengene til lyssky transaksjoner.

Økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole Ola Grytten oppfordrer folk til å tenke seg om før de kaster seg på kryptovaluta-bølgen.

– Hvis man investerer i bitcoin, så blir det en form for spekulasjon eller gambling, så jeg synes man skal være forsiktige, sier han.

Bitcoin kan kjøpes og selges på internett, på egne bitcoin-børser eller direkte fra personer som har bitcoin. I tillegg finnes det såkalte Bitcoin-minibanker i en rekke land. Grytten viser til at det ikke finnes noen sentralbank eller myndigheter som regulerer valutaen.

– Når det gjelder kontrollen av valutaen, vet vi relativt lite, så det er visse faremomenter.

Bitcoin-polletter.

– Kan lett tape penger

Grytten er også kjent som frelsesarmesoldat, men understreker at han ikke vil ha noen spesiell mening om hvordan man bør forholde seg til valutaen ut fra et kristent perspektiv.

– Å handle med bitcoin er hverken etisk eller uetisk. Det er ikke snillere eller slemmere enn å bruke penger. Jeg synes det er vanskelig å si om kryptovaluta er feil eller galt, men det kan være en form for spekulasjon. Man kan lett tape penger og bli lurt, og det er spekulasjon i et objekt man vet mindre om enn det man burde. Derfor bør man være forsiktig.

– Det finnes jo andre former for kryptovaluta?

– Ja, men det er bitcoin som er den eneste virkelig store og som har fått uante og hinsides verdier. Det gjør at man kan frykte at dette er en boble som sprekker.

NETTVALUTA: Bitcoin er en digital betalingsform som gjør det mulig å overføre penger på nett uten å gå via en bank. Foto: Mark Lennihan

Brukes av kriminelle

I går kunne Dagens Næringsliv melde at Kripos mener en av Norges største bitcoinvekslere er blitt brukt av kriminelle. Nordea har avsluttet kundeforholdet med mannen, som har saksøkt banken.

I en trusselvurdering fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) i august ble det slått fast at det er sannsynlig at bruk av nettvaluta utgjør en trussel om bekjempelsen av økonomisk kriminalitet.

– Det er klart at det har vært mye rundt kryptovaluta som er i grenseland og kriminelt. Kryptovaluta kan brukes til mye som ikke er bra, men det kan i grunn det meste av valuta. Ofte er gjerne kontanter i hendene det letteste å misbruke. Problemet med dem er selvsagt at det er veldig vanskelig å operere med store beløp. Men kryptovalutaen har dårligere kontroll enn for eksempel krone, dollar og pund, sier Grytten.

Store svingninger

Verdien av bitcoin fastsettes i markedet av tilbud og etterspørsel, på samme måte som for andre valuter. Men det finnes ingen myndigheter eller sentralbank som kan gripe inn og påvirke verdien. I tillegg svinger bitcoin mye i verdi i forhold til mange mer etablerte valutaer.

Som en følge av de store svingningene og mangelen på en sentralbank er det flere økonomer som er kritiske til bitcoins potensiale som betalingsmiddel.

Forrige uke fikk nettvalutaen nok en oppsving, og finansavisene skriver nå side på side om bitcoin som investeringsobjekt. Verdien på bitcoin er mer enn tidoblet bare fra januar og prisen på én bitcoin passerte i forrige uke 10.000 dollar, altså mer enn 80.000 norske kroner.

Oppsvinget forklares med at store investorer har begynt å vise interesse for valutaen på en annen måte enn tidligere. I tillegg har selskapet CME Group, som driver flere børser for handel med verdipapirer, besluttet å tillate handel med bitcoin. Dette er første gang den uoffisielle nettvalutaen slipper til på en stor børs.

Men bitcoin har opplevd kraftige svingninger før, og et krakk kan bli dramatisk, advarer analytikere. De påpeker at den digitale valutaen ikke er regulert av offentlige myndigheter.