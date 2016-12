Frp-støtte til bibelmuseum

Nå har Fremskrittspartiet engasjert seg for at bibelsamlingen skal få best mulig behandling.

Dagen skrev nylig om Rasch-Enghs sjeldne bibler. Han har nå vært i kontakt med noen av våre folkevalgte for å få til en god ivaretakelse av sine klenodier, slik at de kan bli tilgjengelig for allmennheten.

Under vårt besøk hjemme hos Rasch-Engh på Snarøya i Bærum i Akershus, viste han fram sin engelske King James-bibel, fullført i 1611, Fredrik IIs bibel fra 1589 og Christian IVs 1633-utgave av Skriften. Selve krumtappen er Christian IIIs bibel fra 1550, den første på dansk som ble oversatt etter reformasjonen:

Ber om hjelp

Så langt vi vet har ingen annen privatperson så mange, så gamle og så sjeldne bibler på sine hender. For å ta best mulig vare på dem ser Rasch-Engh for seg Norsk Folkemuseum på Bygdøy som en mulig samarbeidspartner. Det får han nå støtte fra Frp til.

Vararepresentant Torkil Åmland og stortingsrepresentant Ib Thomsen har sørget for å få med en positiv merknad i budsjettinnstillingen fra familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Foreløpig har den bare støtte fra Kristelig Folkeparti. De to partiene ber regjeringen «legge til rette for et privat-offentlig samarbeid slik at et nordisk bibelmuseum kan bli etablert», står det i merknaden.

– Viktig samling

– Bibelsamlingen er en utrolig viktig del av den kristne og kirkelige kulturarven vår, helt tilbake til reformasjonen. Rasch-Engh har noen av de første oversettelsene av bibler fra latin og en ganske unik samling med så mange bibler fra 1500-1600-tallet. Da er det ekstremt viktig å ta godt vare på dem. Det er en utrolig innsats han har lagt ned, mener Åmland.

Han og Thomsen har visjoner om et framtidig «Nordisk Bibelmuseum» som kan ta vare på skatter av det kaliber Rasch-Engh har. De mener også at et av de etablerte museene kan bidra til å ta vare på samlingen.

Rasch-Engh tok like godt med seg bibelklenodiene sine til Løvebakken slik at Thomsen kunne få se dem.

– Hans største ønske er at flere skal få se dem og å dele kunnskapen om dem med flere. Det var utgangspunktet, sier Thomsen til Dagen.

Ikke bevilgninger

I Stortinget er det ikke foreslått ekstra bevilgninger til et bibelmuseum. Åmland minner om at det allerede ligger penger i museenes budsjetter som skal kunne muliggjøre en ivaretakelse av de verdifulle biblene på Snarøya.

– Vi kan bruke ressurser som er der alt for å ta vare på dem. Dette kan også føre til at allmennheten får tilgang til dem på en bedre måte. De blir mer tilgjengelige gjennom et museum enn i en privat samling, sier Åmland.

– Bibelen er en utrolig viktig del av kulturarven, og den har preget våre normer og vår lovgivning i mange århundrer. Da blir dette unike bærebjelker i vår kulturarv, sier Åmland som sier til Dagen at hans parti vil jobbe videre opp mot kulturinstitusjoner for at særlig verdifulle bibler, slike som Rasch-Enghs, kan bli godt passet på i fremtiden.

Vil fremme bibelbruken

Generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen i Det Norske Bibelselskap har ikke hørt om tankene om et bibelmuseum og vil ikke kommentere initiativet før hun har satt seg bedre inn i saken.

Hun kjenner imidlertid til at det finnes bibelmuseer flere steder i det hun kaller «det globale bibelfellesskapet». Hun har selv besøkt et museum og opplevelsessenter i Libanon, og det finnes slike museer både i Egypt og USA.

– Med et slikt senter kan du få en spennende gjennomgang av Bibelens historie, særlig for skolebarn og -ungdom, sier hun og viser til at man i Libanon synliggjorde veien fra boktrykkerkunsten til vår digitale tid.

– Så dette er ikke ukjent, men vi har ikke selv noen konkrete planer om å lage noe museum, sier Mongstad-Kvammen.

Skulle noe slikt bli realisert, mener hun museet må vise fram fortiden slik at vi kan forstå nåtiden.

– Og vi er for alt som kan få flere til å bruke Bibelen. Det er vårt formål, sier Bibelselskapets generalsekretær.