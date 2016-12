Politikilder: – Gjerningsmannen i Berlin er ikke tatt

Si din mening - bruk kommentarfeltet nederst på siden

Politisjef Klaus Kandt opplyser tirsdag ettermiddag at de ikke er sikre på om pakistaneren som ble pågrepet mandag kveld, faktisk var føreren av lastebilen som kjørte inn i et julemarked.

Politikilder sa kort tid tidligere til avisa Die Welt at gjerningsmannen som kjørte en lastebil inn i julemarkedet på Breitscheidsplatz Berlin, er på frifot.

Den tyske avisa erfarer fra høytstående hold at Berlin-politiet mener mannen som ble pågrepet i nærheten av åstedet mandag, ikke er gjerningsmannen.

– Vi har feil mann. Og dermed en ny situasjon. For den egentlige gjerningsmannen er bevæpnet, fortsatt på frifot og kan gjøre ny skade, sies det i politiet.

Sikkerhetsstyrkene i Berlin er informert om den nye situasjonen slik at beredskapen kan opprettholdes.

Mannen som ble arrestert ved Seierssøylen i Tierpark kort etter angrepet, nekter i avhør for å ha noen som helst befatning med angrepet.

– Den foreløpig pågrepne nekter for gjerningen. Derfor er vi spesielt på vakt. Vær så snill å være på vakt, sier politiet på Twitter.

Innenriksminister Thomas de Maizière sier at det ikke lenger er noen tvil om at det dreier seg om et angrep.

