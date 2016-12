– Lastebilen ble kjørt inn i folkemengden på julemarkedet med overlegg

– Våre etterforskere går ut ifra at lastebilen ble styrt inn i folkemengden på julemarkedet på Breitscheidplatz med overlegg, skriver politiet på Twitter tirsdag morgen.

Politiet omtaler det for første gang som et antatt terrorangrep.

– Alle virkemidler politiet har tilgjengelig, er blitt tatt i bruk. Vi jobber så fort vi kan og tar nødvendige hensyn i arbeidet med det vi antar er et terrorangrep, sier de videre.

Innenriksminister Thomas de Maizière har tidligere nektet å betegne hendelsen som et terrorangrep, men uttalte at «mye pekte i den retningen». Det ventes at han vil komme med en offisiell oppdatering om angrepet i løpet av de nærmeste timene.

– Pakistansk asylsøker

En mistenkt gjerningsmann ble pågrepet av tysk politi omtrent to kilometer unna åstedet, ved Seierssøylen.

Politiet har ikke sagt noe offisielt om gjerningsmannens identitet, men kringkastingsselskapet RBB melder at den pågrepne kom til Tyskland fra Pakistan i desember 2015. En sikkerhetskilde har sagt til DPA at den pågrepne var registrert som asylsøker. Han er nå i avhør.

Den tyske avisen Tagesspiegel skriver at den mistenkte var kjent for politiet for mindre lovbrudd, men ikke for terrorvirksomhet.

Foreløpig er det ikke bekreftet hvorvidt den pågrepne var lastebilens sjåfør, eller hvilken identitet han har. Motivet bak angrepet er også ukjent.

Kapret

En mann ble funnet død i lastebilens passasjersete. Lastebilen var eid av et polsk transportfirma, og den døde ble identifisert som en polsk statsborger.

Tysk politi har uttalt at han ikke var bak rattet da lastebilen ble kjørt inn i folkemengden på julemarkedet i Berlin ved 20-tiden mandag.

Firmaets eier, Ariel Zurawski, har sagt til den polske fjernsynskanalen TVN 24 at bilen tidligere på dagen ble kjørt av hans fetter, som hadde kjørt stål til Berlin og ikke hadde vært mulig å oppnå kontakt med siden 16-tiden mandag.

Politiet sa senere at de hadde arbeidet med en antakelse om at bilen ble stjålet fra en byggeplass i Polen, eller et sted på veien til Tyskland derfra.

Blodbad

Mange ambulanser og tungt bevæpnet politi rykket ut til julemarkedet på Breitscheidplatz etter at lastebilen pløyde seg gjennom folkemengden. Dermed ligner det på angrepet i Nice på den franske nasjonaldagen i sommer.

– Han ville ikke stoppe. Han bare fortsatte å kjøre, sier en turist.

Lastebilen kjørte mellom 50 og 80 meter inn i markedet før den stoppet. Flere vitner forteller om store ødeleggelser på stedet.

– Det var blod og kropper over alt, sier australske Trisha O'Neill. NTBs reporter Hege Pauline Hovig fortalte at stemningen på stedet var dyster etter angrepet, som skjedde ved Kaiser Wilhelm-kirken.