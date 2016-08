Politi anmeldt - tar måneder før de får svar

Men det vil ta flere måneder før anmeldelsen er ferdig behandlet, melder Ellen Eikeseth Mjøs, lederen for etterforskninsgavdelingen i Vestnorge, som etterforsker saken i Spesialenheten for politisaker.

Det er advokat Asgeir Thomassen som har levert anmeldelsen etter at hans klient, en iransk konvertitt, fikk avslag på opphold og ble hentet av politiet i forrige uke.

– Det er kidnapping, sa Thomassen til Dagen.

Han reagerer på at asylsøkeren bare fikk noen få dager på å komme seg ut av Norge, og minimalt med tid til anke. I tillegg ble iraneren hentet klokka fem på morgenen samme dag som han skulle forlate landet.

Har begynt behandling

– Hvor ligger denne saken nå?

– Den er til behandling hos oss. Vi har innhentet dokumenter fra politiet og har startet å undersøke saken, sier Mjøs.

– Hvordan vurderer dere muligheten for at anmeldelsen blir henlagt?

– Det har jeg ingen kommentar til. Vi er i en innledende fase, sier hun.

I sin beslutning om pågripelse henviser Politiets utlendingsenhet til Utlendighetsloven paragraf 106. Her står det at utlendinger kan pågripes hvis det fins konkrete holdepunkter for å annta at utlendingen vil unndra seg iverksetting av vedtaket.

Det mener politiet at det gjør i dette tilfellet.

Menigheten ber

«Mikael», som konvertitten blir kalt i sin menighet, kom til Norge i vinter. Etter noen måneder skal han ha konvertert til kristen tro og blitt døpt.

Menigheten har engasjert seg i saken blant annet ved å opprette en bønnegruppe på Facebook. Gruppen hadde onsdag 81 medlemmer.