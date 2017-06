Nei til park- og bensinstasjon-pils

– Jeg hadde kanskje ventet støtte fra Høyre, men egentlig er jeg ikke overrasket, sier Frps Morten Wold til NTB.

Helsekomiteen avga tirsdag sin innstilling til representantforslaget fra Frp om å tillate drikking av øl og vin i offentlige parker. Høyre går imot forslaget, selv om landsmøtet tidligere i år vedtok et program for neste periode, som går inn for å tillate pils i parken.

– Vi må forholde oss til samarbeidsavtalen om at hovedlinjene i alkoholpolitikken ligger fast, sa Høyres helsepolitiske talsperson Tone Trøen til Bergens Tidende i forrige uke.

I kommunalkomiteen tirsdag ble det klart at Venstres forslag om økt kommunal handlingsfrihet ikke får støtte fra noe annet parti. Forslaget tok blant annet til orde for økt kommunal frihet i fastsetting av skjenkebevillinger og salgstider.

– En prøveordning med alkoholsalg på bensinstasjoner ville bety mye for folk i distriktene, der bensinstasjonen flere steder fungerer som nærbutikk allerede. Dette ville være distriktspolitikk i praksis, sier Venstres kommunalpolitiske talsperson André N. Skjelstad til NTB.

