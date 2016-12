Norge idag får pressestøtte likevel

Norge Idag var i utgangspunktet ikke med på tilsynets liste over mottakere av pressestøtte. Ti eksemplarer av avisen var ikke nok til å overbevise Medietilsynet om at avisens innhold var bredt nok til å kvalifisere til statlig økonomisk hjelp, skriver Dagens Næringsliv.

Dermed sendte den kristen ukeavisen inn mer dokumentasjon og vant til slutt fram med sin anke.

– Men etter at Norge Idag sendte inn en hel årgang, ble det klart for Medietilsynet at Norge Idag omtalte flere samfunnsområder enn tidligere antatt. Derfor vil avisen motta 1,9 millioner kroner i støtte, sier seniorrådgiver Bjørn Tore Østeraas i Medietilsynet.

Norge Idag har ni ansatte og opplyser at opplaget er på 11.000. Den kristne avisen Korsets Seier har ikke fått gjennomslag på sin anke over at den mister pressestøtten fra neste år.

LITE OPTIMISTISK:

Uviljen mot å gi Norge Idag en fair behandling når det gjelder pressestøtten, utløser en sjelden kreativitet hos øvrigheten. Dermed kan det som etter hard kamp ble et ja-vedtak i 2016, bli et nei-vedtak i 2017, skriver Norge Idag-redaktør Bjarte Ystebø på DagensDebatt.no: