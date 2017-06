Staten med 26 milliarder i underskudd i første kvartal

Årsaken til underskuddet er økte utgifter – først og fremst fordi overføringene til helseforetakene og Bane Nor økte kraftig – med hele 11 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Overføringene til helseforetakene og statens jernbaneinfrastrukturforetak sto for 33 av den samlede utgiftsøkningen på 34 milliarder kroner fra første kvartal i fjor.

Bane Nor har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av jernbanenettet. Statens utgifter til disse oppgavene framkommer ikke lenger i statsregnskapet, men framkommer som overføringer til Bane Nor.

Statens inntekter steg med 8 milliarder kroner i første kvartal, sammenlignet med første kvartal i fjor.

Statens samlede utgifter var på 342 milliarder kroner i første kvartal, mens inntektene beløp seg til 316 milliarder kroner.

Det er fjerde kvartal på rad at statsregnskapet viser underskudd. Overskuddene har vært fallende omtrent siden Solberg-regjeringen tiltrådte, og bikket over i rødt for første gang på 20 år i andre kvartal i fjor.

Underskudd i statsregnskapet dekkes inn med overføringer fra oljefondet.