Rockere nekter å være med på boikott av Israel

Til musikkmagasinet «Rolling Stone» sier Yorke at de som signerte oppropet og støttet kravet om å avbryte konserten, oppfører seg nedlatende.

– Det er dårlig og respektløst å anta at vi enten er feilinformert eller at vi er så tilbakestående at vi ikke selv kan ta disse avgjørelsene. Det er støtende, og jeg forstår bare ikke hvorfor det er problematisk at jeg skal avholde et rockeshow eller holde et foredrag på et universitet, sier han.

Thom Yorke mener at de som ønsker å boikotte Israel mangler korrekt faktakunnskap.

Han sier kravet om boikott og påstandene om manglende kunnskap om forholdene i Israel, er spesielt fornærmende mot bandets gitarist Jonny Greenwood, som Yorke mener «vet mer om disse tingene» enn de fleste andre. Han har ifølge Yorke både palestinske og jødiske venner og en kone som er arabisk jøde.

– Alle disse menneskene står på avstand og kaster ting på oss og påstår at vi ikke vet noe om dette.

– Tenk hvor fornærmende det er for Jonny. Og forestill deg hvor opprørende det har vært for oss å få slengt ut dette fordi noen antar at vi ikke vet noe om situasjonen, sier Yorke.

