Slik blir du kvitt dritten

Slik fungerer syndsbekjennelse:

Syndsbekjennelse er nøkkelen til hvordan du kan leve et liv i frihet, fri fra skam og fordømmelse.

Bli kvitt dritten

Har du noen gang måttet så mye på do at det gjør skikkelig vondt? Det har Åsmund Rong (Ungdomspastor i Tremorkirken). I denne andakten deler han noen tanker om hva som er parallellen mellom forstoppelse og det å ikke bekjenne synd.

På samme måte som kroppen har et system for å bli kvitt dritt, så har Gud gitt oss et system, eller en måte å bli kvitt dritt fra våre åndelige liv. Vi kaller det for syndsbekjennelse.

Hvordan gjør man det, helt praktisk?

Finn en venn, en leder i kirka, eller noen andre du stoler på, som du kan bekjenne til.

Just do it! Fortell hva du bærer på, og få det frem i lyset.

Be sammen.

Gjenta! Neste gang du går på tryne, så har du en ny mulighet! Løp og bekjenn! Ikke la synden bli til skam og holde deg tilbake, men få dritten ut!