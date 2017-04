Ragnar Bjerkreim (58) er komponist med hovedfag i musikkvitenskap. I tillegg har han eksamen i teologi fra Misjonshøgskolen i Stavanger.

Han har samarbeidet med mange kjente artister som Morten Harket, Bjørn Eidsvåg og Carola Häggkvist.

Han er kjent for musikken til filmene om «Kamilla og tyven» og er produktiv skaper av musikk for film og fjernsyn, men også for kirkemusikalske verker, kormusikk og i sjangrene gospel, rock, samtidsmusikk og jazz.