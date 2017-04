Koptere fikk drømmen om Israel oppfylt

Kjøpmannen Refaat El-Sayeh, en koptisk kristen, ønsket å se Den hellige gravs kirke i Jerusalem og besøke Fødselskirken nær Betlehem. Mest av alt ønsket han å føle seg nærmere Gud.

– Å besøke Jerusalem og de hellige stedene har alltid vært mitt store ønske, sa El-Sayeh. – Du føler Guds hånd. Dette er en livslang drøm for alle kristne i byen Al-Kosheh.

Nå blir drømmen i økende grad realisert. I fjor kunne El-Sayeh og 25 andre fra byen, som ligger 480 kilometer sør for Kairo, arrangere en pilegrimsferd i påsken til Jerusalem. De var en del av et økende antall av Egypts koptiske kristne som tar den samme reisen.

Ærestittel

Muslimer som gjør pilegrimsreisen til Mekka kommer tilbake med ærestittelen «hajji». På samme måte kommer koptiske kristne tilbake fra Jerusalem og kalles «muqadiseen». Det betyr en som har besøkt de hellige steder som er nevnt i Bibelen.

Det er en ettertraktet utmerkelse. Men det offisielle egyptiske synet på den jødiske staten har hatt et negativt fokus på grunn av den arabisk-israelske konflikten. Derfor har mange egyptere, inkludert koptere, latt være å besøke Israel.

Situasjonen endret seg gradvis etter at pave Shenouda III, åndelig overhode for kopterne, døde i 2012. Han var motstander av Camp David-avtalen med Israel og forbød reise til Israel som et tegn på solidaritet med palestina-araberne.

Stor økning

Men bare et år etter at Shenouda døde, ble det en markert økning i tallet på søknader om turistvisum ved den israelske ambassaden i Kairo. Antallet søknader gikk fra noen få hundre til nesten tre tusen årlig.

I november 2015 reiste Pave Tawadros II, den nåværende leder av den koptiske kirken, til Israel for å delta i begravelsen til den koptiske erkebiskop Abraham av Jerusalem og det nære Østen. Det var det første besøket fra en egyptisk ortodoks geistlig til Israel etter at Jerusalem ble delt som følge av krigen i 1967.

Egypts koptere så Tawadros besøk som et signal om at de kunne gjøre den samme reisen.

Israelske turistmyndigheter kategoriserer ikke besøkende etter religiøs tilhørighet, men antall egyptiske turister til Israel ble nesten doblet fra 4.428 til 7.450 mellom 2014 og 2016. Det opplyser Sabin Haddad, talskvinne for Israels befolknings- og innvandringsmyndighet.

Likestillingsdom

En tilleggsfaktor som har vært med på å øke interessen for pilegrimsreiser til Jerusalem er en dom fra Egypts Høyesterett i februar.

Den slår fast at de kristne har rett til én måneds permisjon med lønn fra jobben for å dra på pilegrimsreise, noe som gir turen til Jerusalem det samme stillingsvernet som muslimer har for å gjøre hajj.

Dommen reflekterer holdninger hos Egypts president Abdel-Fattah El-Sisi, som er opptatt av å imøtekomme den koptiske minoriteten, blant annet gjennom lover for å regulere kirkebygging. Størrelsen på kirkebygg har ofte vært et omstridt tema på en egyptiske landsbygda.

Noen muslimer misliker kirkespir, lokalt kjent som «fyrtårn», fordi de oppleves som rivaliserende i forhold til høyden på minareter.

Kirketårnene i Al-Kosheh er synlig i mils omkrets fra de omkringliggende markene med sukkerrør, hvete og bomull.

– Det er som fyret på sjøen som gir retning og håp for fortapte skip, sa Beshoy Elkomos, en 31 år gammel fysioterapeut som kom til landsbyen fra Chicago for å tilbringe fasten i sitt barndomshjem. Mange av byens utflyttende koptere gjør den samme reisen i løpet av fastetiden.

Lille Jerusalem

Det er om lag 10 millioner koptiske kristne i Egypt i en nasjon der flertallet av de 95 millioner innbyggerne er muslimer. Men Al-Koshehs 40.000 innbyggere kan være det sterkeste koptiske brohodet, ofte kalt «Lille Jerusalem».

– Al-Kosheh får ikke kallenavnet Jerusalem sånn uten videre, uttalte madrass-makeren Moheb. – Det finnes ingen by som vår i hele Egypt der fire kirker er bygget på samme tid og naboer blir misunnelige på hverandre fordi en har vært på pilegrimsreise, og den andre har ikke.

Likevel, kjøpmannen El-Sayeh sier at det å reise til Israel er en plikt, en drøm som nå er innen rekkevidde.

– Vi vil ikke tillate noen å stoppe oss fra å besøke Jerusalem, sa han. – Vi ser på disse stedene som vår egen eiendom. Hva slags bonde forlater sine landområder uten tilsyn?