Den internasjonale holocaustdagen er en årlig minnedag over Holocaust, de tyske nazistenes folkemord på jøder før og under andre verdenskrig.

Dagen er opprettet av FN og blir markert 27. januar til minne om samme dato i 1945, da styrker fra Den røde armé frigjorde de rundt 7.000 overlevende fangene i konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i Polen.

De siste årene har flere tatt til orde for at en også bør minnes skjebnen til jødene i Nord-Afrika på denne dagen. Mellom 4.000 og 5.000 nordafrikanske jøder mistet livet under krigen.