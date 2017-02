Den lille, store forandringen

*Her finner du de andre intervjuene i serien:

Elevene fikk presentert forskjellige opplegg, alle i regi av Skedsmo kirke. Ett av tilbudene var i samarbeid med Acta, som er barne- og ungdomsarbeidet til Normisjon.

– Det virket litt mer gøyalt. Så jeg tenkte: Dette opplegget får meg sikkert gjennom konfirmasjonstiden på en morsommere måte, sier Hedda.

Hun er datter av programleder og komiker Tommy Steine. I hjemmet var det humor, men ikke så mye kristendom.

– Jeg visste ingenting annet enn det vi hadde hørt i KRLE-timene på skolen, forteller Hedda.

Hun husker godt den første samlingen for konfirmantene høsten 2015.

– Jeg holdt meg mest i bakgrunnen sammen med en venninne. Det var litt rart å komme til et kristent sted uten å være kristen. Vi skulle svare på spørsmål om Gud og Bibelen. Jeg visste jo ingenting om det, sier Hedda.

Men da lederne begynte å trekke linjer mellom det som stod i Bibelen og utfordringer ungdom møter i hverdagen, syntes hun det ble litt mer interessant.

Mer ivrig

I over et halvt år gikk Hedda på konfirmasjonssamlinger uten å oppleve at det skjedde noe spesielt med henne. Men i februar fikk hun invitasjon til å bli med på en vinterleir i regi av ungdomsarbeidet på bedehuset.

Hedda kjente bare en av deltakerne, men i løpet av helgen ble hun kjent med flere.

– Vi stod på ski og hadde det gøy. Jeg fikk også oppleve mer av lovsang, forteller Hedda.

Etter leiren ble hun mer ivrig. I tillegg til konfirmasjonsundervisningen ble Hedda med på ungdomsmøter.

– Jeg hadde fortsatt ikke en selvstendig tro. På ungdomsmøtet trodde jeg litt, men da jeg kom hjem var det litt sånn tja.

Vendepunktet

Da det nærmet seg påske, ble Hedda invitert med på påskeleir i regi av Acta Øst. Nå kjente hun flere som skulle dit og følte seg tryggere. Under en bønnevandring på leiren skulle trosglørne ta fyr.

– Vi fikk høre at vi kunne levere inn spørsmål anonymt og få svar fra lederne. Vi kunne også få en samtale hvis vi ønsket å snakke med noen. Jeg var nysgjerrig på mange ting og sendte inn masse spørsmål.

Etter det ba Hedda om en samtale med en av lederne.

– Jeg sa til henne: Jeg har skikkelig lyst til å tro, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. Hvor starter man?

Lederen het Sigrid, og var en av de som var med og presenterte konfirmantopplegget i kirka året før.

– Hun sa til meg at nattverden var et fint sted å starte. Når man tar nattverd, viser man at man ønsker å ta imot Jesus.

Hedda gikk fram til nattverd og tenkte på det Sigrid hadde sagt.

– Det var ikke slik at jeg ble kjempekristen over natten. Men etter påskeleiren ble jeg en kristen. Så ble det bare mer og mer og mer, forteller Hedda.

Først ble hun med i lovsangsteamet. Så ble hun lovsangsleder. Nå skal Hedda lede lovsangsarbeidet i Acta Skedsmokorset. Dessuten sitter hun i styret for ungdomsarbeidet.

Jesus = bestevenn

Hedda merker at det har skjedd noe med henne etter at hun ble en kristen.

– Jeg har blitt mer positiv og er meg selv. Her på Emmaus er man seg selv fullt ut. Det er digg.

– Hva betyr Jesus for deg?

– Jesus er min bestevenn. Han er en større bestevenn enn du kan tenke deg. Jeg forteller alt til ham, og han er med meg overalt. Han jubler når jeg lykkes, og holder meg fast når jeg ikke lykkes.

I over et halvt år gikk Hedda på konfirmasjonssamlinger uten å oppleve at det skjedde noe spesielt med henne. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Hedda synes det er vanskelig å forklare hvordan det er å bli en kristen.

– Det er en følelse av å ikke være alene. Etter at jeg fikk troen har jeg ikke følt meg alene, uansett om jeg har vært alene. Jeg liker det som har skjedd meg.

– Gud hører

Lovsang er noe av det som betyr mest for Hedda.

– Lovsang er en annen måte å be på, bare at bønnen allerede er der. Du trenger ikke å stresse med å finne ordene. Når jeg synger lovsang, får jeg en helt spesiell følelse av at Gud hører meg. Han er mitt publikum. Jeg bryr meg ikke like mye om alle som sitter og hører på meg, så lenge han hører meg. Å synge lovsang er noe helt annet enn det jeg har kjent på når jeg har sunget tidligere. Jeg lukker øynene og lever meg inn i sangen og ber. Sang har alltid vært viktig for meg. Nå kan jeg bruke den til å be - det er helt prima.

Hennes favorittsang er «Frihet».

– I verset er det en setning som sier: Du gjorde meg hel. Det er min favorittsetning. Jeg føler at han har gjort meg hel.

– Dritbra

Hedda har også blitt med i en smågruppe, også kalt bibelgruppe, som en del av Acta Skedsmokorset. Her snakker man åpent om livet, leser i Bibelen og ber sammen.

– Jeg prøver å spre ordet slik at andre skal få oppleve det samme som meg, sier Hedda.

Nylig snakket hun med en kompis på telefon midt på natta - i to timer.

– Vi diskuterte hvordan vi skal få flere til å komme på Emmaus. Vi fant ut at opplegget her er dritbra. Men man må bare oppleve det selv for å kunne tro.