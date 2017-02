– Dette gleder henne, og da gleder det meg. Blant alle valg ungdommer har i dag, er dette miljøet ubetinget positivt, sier han til Dagen.

Tommy Steine forteller at han alltid har hatt et nært og godt forhold til datteren sin. De har sunget sammen i kirken ved flere anledninger. Hedda har også bidratt med sang under entertainerens sommershow «Sirkus Østfold», samt flere juleshow.

– Vi liker å synge sammen, sier Steine.

Da Hedda erfarte at hun fikk en tydelig tro på Jesus under konfirmasjonstiden, ble hun møtt med både respekt og motargumenter på hjemmebane.

– Hedda har søsken som både tror litt og som ikke tror i det hele tatt. Hun har kanskje møtt noen motargumenter, men hun er en veldig sterk jente. Hun vet å si ifra, sier pappa.

– Hvilken forskjell merker du på henne etter konfirmasjonstiden?

– Jeg vet ikke om jeg kan si at jeg har merket et markant skille. Hedda har alltid vært opptatt av de svake og de som faller utenfor. Hun har en sterk rettferdighetssans. Men hun har jo blitt mer opptatt av hva kristen tro betyr nå, sier Steine.

På et område har pappaen merket en klar forskjell fra før og nå.

– Hun synger lovsanger i bilen - ganske ofte.

Det synes Steine er helt fint. 47-åringen har også hørt datteren synge lovsang på kristen leir og avslutninger i regi av bedehuset.

– Jeg sang selv i Tensing som ung og husker at det var mye bra musikk der. For Hedda blir det en todelt greie. Hun får noe ut av tekstene, i tillegg til at musikken er bra.