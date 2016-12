Hardt rammede koptere trenger nytt håp

Helgens bombeangrep mot den koptiske kirken i Egypt føyer seg inn i en rekke angrep på kristne i Egypt over lengre tid.

– Det skaper uro og utrygghet blant den koptiske minoritetsbefolkningen, sier generalsekretær i Stefanusalliansen, Hans Aage Gravaas.

Egypts koptiske kristne utgjør omtrent 10 prosent av befolkningen på rundt 90 millioner og er ifølge Gravaas Midtøstens største kristne minoritet.

Generalsekretæren forteller at mange koptiske egyptere forlater de typisk kristne områdene i landet og søker til storbyene der de lettere kan gjemme seg bort.

– Vi hører også årlig at flere tusener forlater landet da de ikke føler seg trygge i hverdagen, sier generalsekretæren som frykter for opprettholdelsen av den kristne minoriteten i landet.

BEKYMRET: Generalsekretær i Stefanusalliansen, Hans Aage Gravaas, er bekymret for fremtiden til de kristne i Egypt etter søndagens bombeangrep. Foto: Stefanusalliansen

Gravaas var nylig på besøk i Egypt og har snakket med organisasjonens to hovedpartnere i landet, biskop Thomas og Mamma Maggie, etter bombeangrepet.

– De er naturlig nok veldig berørt av den dramatiske og brutale hendelsen, sier Gravaas.

Kvinner og barn

25 kirkegjengere ble drept og minst 49 ble såret i angrepet på den koptiske St. Peterskirken i Kairo under messen søndag den 11. desember. Bomben gikk av i kirkens kvinnedel og de fleste drepte og sårede var kvinner og barn.

St. Peterskirken ligger rett ved den store St. Markus-katedralen som kalles «den koptiske kirkens hjerte». Dette komplekset er administrativt og åndelig senter for pave Tawadros II og hele den koptiske kirken.

– Når angrepet rammer et slikt signalmonument som er et betydelig sted i de kristnes bevissthet i Egypt føler de at det ikke finnes noe sted en kan være trygg, forteller Gravaas.

Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet.

Demonstrasjoner

Ifølge Al Jazeera samlet hundrevis av kristne og muslimer seg i demonstrasjon utenfor kirken timer etter angrepet. Demonstrantene krever innenriksminister Magdy Abdel Ghaffars avgang da han får skylden for den manglende sikkerheten.

– Innenriksdepartementet klarer ikke å beskytte våre kirker. Det er på tide at vi beskytter oss selv, sier en koptisk demonstrant til Al Jazeera.

En annen kristen demonstrant hevder at de statlige sikkerhetsstyrkene ved kirken var kjent for å ta lett på jobben og «bare henge på internett hele dagen».

Gravaas forteller at det var et håp blant de kristne at nåværende president Abdel Fattah el-Sisi skulle skape en større trygghet enn da landet var styrt av Det muslimske brorskap.

– Jeg tror intensjonen er der, men det er vanskelig å beholde kontroll i et land der det skjer mye, sier han.

SØRGER: En ung mann sørger etter bombeangrepet i Kairo søndag. Hans Aage Gravaas, generalsekretær i Stefanusalliansen, understreker behovet for å skape nytt håp for at kopterne skal føle at de har en fremtid i Egypt. Foto: Amir Abdallah Dalsh, Reuters/NTB Scanpix

Martyrkirke

Den koptiske paven, Tawadros II var på visitas i Hellas da angrepet skjedde. Han returnerte umiddelbart til Egypt og deltok på begravelsen mandag sammen med en rekke politikere og kirkeledere.

Den koptiske avisen Watani beskriver en kirke som var fullpakket av familiemedlemmer og venner av ofrene. De tok i mot paven med en blanding av jammer, rop til Gud om nåde og samtidig jubel over at de som mistet livet hadde nådd frem til himmelen. Ifølge Watani var paven synlig preget av hendelsen. Stemmen hans brast flere ganger mens han ba høyt.

«Han sto vent mot kistene med bøyd hode og støttet seg på sine medarbeidere», skriver de.

Da paven selv tok ordet, beskrev han de døde som martyrer og innledet med å si at de hadde mistet livet i julemåneden som egentlig skulle være en tid for glede og lovprisning.

– Vi tar farvel med våre kjære med samme lovprisningsånd, for vi tror at det ikke finnes noen død for dem som elsker Gud. De vil bli oppreist i fryd til et evig liv, sa paven, som også kom inn på at kirken i Egypt alltid har sett på seg selv som en martyrkirke.

– Helt siden det første århundre har kopterne gitt sine liv i kjærlighet til Kristus, sa han.

GRAVLEGGES: Slektninger bærer kisten til en av de døde etter kirketerroren i Egypt til gravplassen I KAIRO. Foto: Amir Abdallah Dalsh, Reuters/NTB Scanpix

Ber om forbønn

Stefanusalliansen oppfordrer nå norske kirker og menigheter til å gå i forbønn for de kristne i Egypt.

– Egypt er et område vi har lært å kjenne på en spesiell måte og hvor vi har hatt gode samarbeidspartnere i flere år. Som en organisasjon som ønsker å stå skulder ved skulder med forfulgte kristne er det naturlig for oss å støtte opp når slike hendelser skjer, sier Gravaas.

«Våre egyptiske partnere ber alle norske venner om forbønn. De er, midt i sorgen og sjokket, takknemlige for at noen bryr seg» skriver Stefanusalliansen på sine nettsider.

– Vi har god erfaring med at våre støttespillere i Norge stiller opp når vi oppfordrer til forbønn, sier generalsekretæren.