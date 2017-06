En annerledes historie om Holocaust

Verdensomspennende trossamfunn med omkring åtte millioner aktive medlemmer.

Jehovas Vitners forgjengere var de såkalte Bibelstudentene eller Den Internasjonale Bibelstudieforening, som ble grunnlagt i USA sent på 1870-tallet av Charles Taze Russell. Siden 1930-tallet har trossamfunnet benyttet navnet Jehovas Vitner.

Trossamfunnet ledes detaljert fra det styrende råd i USA. Jehovas Vitner er også særlig kjent for sin dør-til-dør-forkynnelse, for betydelig distribusjon av trykksaker som Vakttårnet og Våkn Opp, for sin eksklusjonspraksis og for sin motstand mot blodoverføring.

Organisasjonen regner seg selv som de eneste sanne kristne, men aksepteres ikke som et kristent trossamfunn av verdens kristenhet blant annet på grunn av vitnenes avvisning av treenighetslæren.

I Norge har Jehovas Vitner omkring 15.000 medlemmer fordelt på 180 menigheter, kalt Rikets Sal.