ØKONOMI: «Vi har selvfølgelig forståelse for at lån med sikkerhet i profetiske tiltaler ikke klinger like godt i ørene på økonomer som på karismatiske pinsevenner», skriver den tidligere bankmannen, nå pastor Øyvind Valvik om menighetsbygget som stod ferdig til bruk før jul, og som ble offisielt åpnet i januar. Foto: Ove Eikje