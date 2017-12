Ansvaret for å føre kristenarven videre

Anmeldt bok:

Øyvind Hofstad

Overleveringen

Om å videreføre vår kristne arv

214 s., mykbind

Proklamedia 2017

Gode og sanne ord skal vi sette høyt, men når det kommer til stykke er det levd liv som teller mest. Er det samsvar mellom lære og liv hos oss som skal være oppdragere og forbilder?

Foreldreretten

Øyvind Hofstad er spesielt opptatt av fedrenes rolle og ansvar.

Han går klart ut mot den utviklingen som har gjort deler av samfunnet vårt fremmed for kristenarven. I en stadig mer sekularisert tid, er det viktig å understreke at foreldreretten er nedfelt i Folkeretten. Men dette forholdet utfordres av de som mener de gjennom Staten har den beste innflytelsen på barnesinnene.

– Enhetsskolen og krav om at alle må gå i barnehage, gir staten en plattform til å forme våre barns tenkning, hevder han.

I dagens åndelige situasjon, bør arven fra Hans Nielsen Hauge løftes fram. Det vil måtte skje på en annen måte, men med de samme verdiene, samme tro og samme kjennskap til Bibelens Gud, som preget Hauge og hans etterfølgere, skriver Hofstad.

Sprukken grunnvoll

Når den kristne kulturarven i dag angripes fra ulikt hold, ­avdekker dette også et fiendskap mot sentrale deler av etikken som Bibelen målbærer. Et eksempel er at Bibelen sier at noe er rett og noe galt i forhold til seksualmoral og homofili.

Når den oppvoksende slekt skal føre videre kristenarven, problematiseres dette ved at det er en sprukken grunnvoll de møter i samfunnet vårt. Dette viser seg i følge Hofstad ved at menneskeverd, verdier, moral og karakter, og ikke minst troen på Gud, blir relativ.

Utfordrende tanker

Skal den gode kristne grunnvollen kunne bygges opp igjen vil fedregenerasjonen ha et spesielt ansvar. De må formidle basiselementene i den bibelske lære, og det på en slik måte at det kan slå rot i unge sinn.

Det er mange utfordrende tanker i Øyvind Hofstads bok. Vi kan se litt ulikt på noe av det han skriver, men hovedanliggende er så alvorlig at det bør føre til ettertanke hos oss og til en bønn om at ord og tanker fører til handling.