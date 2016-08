Skriver andakter fra undrenes tid

Til sammen har den skriveføre presten utgitt over 25 bøker: andaktsbøker, populærteologiske bøker, biografi om Egil Hovland, lokalhistoriske bøker og to juniorromanserier.

– Dette er den tredje andaktsboken for hver dag i året jeg utgir på Lunde Forlag, forteller den tidligere soknepresten i Rolvsøy, Geir Harald Johannessen, nå bosatt på Kråkerøy.

Den første, «Ta i mot», har kommet i to opplag. – Til denne siste andaktsboken - «Undrenes tid» - har jeg samlet stoff i flere år, av det jeg har hørt, lest og sett. Men det er først det siste året jeg har jobbet mye med den, opplyser han.

Undrenes tid

– Denne boken har et vitnesbyrd for hver dag i året om at vi står med begge føtter i undrenes tid. Jeg ser dem i vitenskapens fortellinger, i fargespillet på en sommerfugl, i det under at hver ny fuglunge klekkes med innebygd radar og stedsans.

– Dessuten ser jeg Guds undergjerninger i hva hellige menn og kvinner har gjort i historien, i sporene etter de første kristne, i beretningen fra dagens kristne om at Jesus rører ved dem nå, over hele kloden. Boken inneholder 366 vinterbyrd om at det går an å tro på Den treenige Gud midt i vår opplyste tid, og at jeg ikke skammer meg det minste over det, sier Johannessen.

Han tilføyer, – Hver andakt munner ut i et skriftsted som peker mot menneskets viktigste møtested med undrenes Gud, nemlig Bibelen. Det er avgjørende at leserne får oppdage hva Bibelen sier og at det ordet er å stole på. Mitt ønske er at disse tekstene kan gi leserne små styrkedråper både for tro og tanke etter som året skrider frem.

Stopper ikke

– Du stanser vel ikke her. Hva er ditt neste bokprosjekt?

– Jeg holder på med bøker om å være pilegrim ved Middelhavskysten. Denne blir lagt ut som e-bok på mitt eget forlag, hvor det også ligger flere lignende bøker. Dessuten er jeg blitt oppfordret til å skrive bok nummer ni i serien om K-gjengen, tilføyer han.

Presten forteller at ettervirkningen av polio hemmer ham mye, og at det eneste han nå føler han duger til er å skrive. Men det ønsker han å fortsette med.