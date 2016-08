Vær frimodig!

Sensommeren begynner sakte, men sikkert å gli over til høst – en årstid man kan ha ulike assosiasjoner til. Selv kan jeg kjenne det er trist at sommeren er over, spesielt siden jeg ikke har fått så mye sol og varme som jeg skulle ønske.

Men først og fremst assosierer jeg høsten med en ny start: Et nytt semester på skole og jobb. Nye utfordringer og nye muligheter.

Akkurat dette året kommer høsten med flere forandringer enn vanlig. Jeg har flyttet til andre siden av landet og begynner på mitt aller første år som lærer. Det er spennende, kaotisk, lærerikt, gøy og skummelt.

Jeg kan kjenne på forventning og tro på at jeg kan gjøre en positiv forskjell. I neste øyeblikk kan de kritiske tankene komme: Er jeg klar for dette? Hva om jeg ikke mestrer utfordringene?

Jeg vet ikke hvordan din høst er. Kanskje står du også ovenfor mye nytt, eller kanskje du skal tilbake til «det samme gamle». Uansett livssituasjon har vi som kristne et felles arbeid å stå i: Vi skal få være med og bringe evangeliet om Jesus videre til andre mennesker.

En ny høst betyr også et nytt semester i det organiserte kristne arbeidet. Også her kan forventningene våre være ulike. Det kan rett og slett være tungt å gå i gang med «det samme gamle», i et arbeid man kanskje føler seg alene om. Eller det kan være skummelt å engasjere seg i noe nytt.

Kanskje er din tjeneste for Jesus først og fremst utenfor det organiserte – i forbønn eller relasjoner. Bønnesvarene kan la vente på seg, resultatene kan være vanskelige å se. Hva er dine tanker om denne nye høsten? Er du forventningsfull eller motløs? De fleste av oss ligger vel kanskje en plass midt imellom.

Jeg er så heldig å ha en arbeidsplass der vi starter dagen med andakt og bønn. En av de første dagene fikk vi blant annet høre disse ordene fra profeten Haggai, som oppmuntrer Serubabel og Josva i deres arbeid med å gjenreise Herrens hus:

«Er det ennå noen igjen av dere som har sett dette hus i dets første herlighet? Og hva synes dere om det nå? Er det ikke som ingen ting i deres øyne? Men vær nå frimodig, Serubabel! sier Herren. Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som er yppersteprest! Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid! For jeg er med dere, sier Herren, hærskarenes Gud» (Hag. 2, 3-4).

Disse ordene har vært gode for meg i oppstarten av et høstsemester med mye nytt. Min tjeneste for Jesus kan virke som ingenting i den store sammenhengen, samtidig som den kan føles uoverkommelig for meg.

Men jeg kan frimodig gå i gang med mitt arbeid, av samme grunn som Serubabel og Josva, fordi Gud har lovet å være med meg. Det er på grunn av han jeg lever, og det er for han jeg arbeider – både i smått og i stort.

Uansett hvilken tjeneste du har, uansett hvor liten den kan se ut i dine øyne: Vær frimodig!

Den Allmektige Gud går med deg i alle ting. Be han lede deg i arbeidet og åpne øynene dine for de anledningene han vil gi deg i hverdagen: «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem» (Ef. 2, 10).

Så godt det er at byrden ikke ligger på mine skuldre, jeg skal få vandre i ferdiglagte gjerninger!

Gud velsigne ditt nye høstsemester. Vær frimodig!

«Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid! For jeg er med dere, sier Herren, hærskarenes Gud»

Haggai 2:3-4