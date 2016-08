Summen av alle ting

Gudsåpenbaringen er i Bibelen som en soloppgang etter at syndefallets mørke la seg over menneskene. Han åpenbarer seg for Abraham som Den allmektige, for Moses som «Jahve» (Jeg Er). Men etter at Moses brukte tid sammen med Gud på fjellet er det denne beskrivelsen fra Salmene som kommer ut av hans munn.

«Barmhjertig» handler om evne til medfølelse og «nådig» betyr at noe er ufortjent.

«Miskunn» innebærer både vilje og evne til å velsigne. Når dette sies om vår evige, allmektige, allvitende og allestedsnærværende Gud, får disse ordene en ufattelig tyngde.

Men om han er sen til vrede betyr det også at han kan bli vred. Når Guds vrede til slutt blir tent har det sine grunner, og Bibelen forteller oss at han gir menneskene advarsler og mange muligheter til omvendelse. De fleste advarslene er dessuten nedtegnet i en bok som har vært tilgjengelig for menneskene gjennom flere tusen år.

Det er bare å åpne seg for Guds nåde, barmhjertighet og miskunn. Ingen bekymring eller omstendighet bør få ødelegge det Gud har forberedt for nettopp denne dagen.

Nærhet og tilflukt

Stillheten som våpen

Vær frimodig!

