Romjulsfred?

Jesus kom ikke bare til jorden for å forsone menneskeheten med Gud. Men for å forsone hvert menneske med seg selv. Det henger på en måte sammen.

LES: Veien til Betlehem

«Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus», sier Romerne 5:1. Freden med Gud er det viktigste. Men denne freden gjør noe på innsiden, sier de neste versene. Utholdenhet og håp skapes i oss. For Guds kjærlighet er utøst i hjertene våre.

Hvert år går jeg sammen med bibelskole-elever i deres forsoningsprosess med seg selv. Guds Ord og Guds Ånd begynner å virke gjennom høst-semesteret. Og så tvinger problemstillingen seg fram: Nå som jeg vet jeg har fred med Gud og opplever Hans kjærlighet, da må jeg også ha fred med meg selv.

Det kan være litt smertefullt. Ting må få kalles med sitt rette navn, både vårt eget, og det andre har gjort mot oss. Men det er en god smerte, fordi den slipper byrdene fram til Ham som virkelig bar dem.

LES: Kraften i Jesu føderom

Julefreden senker seg ikke alltid etter at pakkene er delt ut. Men «kjente du Guds gave…» sa Jesus. Det lille barnet var en gave, gitt til en ugjestmild verden. Den voksne Jesus gav seg selv, til døden på et kors. Han gjorde det for alt det som hindret oss fra å ha fred med Gud og fred med oss selv.