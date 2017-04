I forbindelse med åremålsdager får en som regel mange hyggelige hilsener, og med noen følger det også et skriftsted. Det er gjerne oppmuntrende og løfterike ord.

Jeg husker godt dette da jeg fylte år, «Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette». Jesaja 40,29–31.

Det er jo lenge siden jeg var gutt og ung mann, men her er det ikke spørsmål om alder. Jeg trenger alltid ny kraft, ikke minst på det åndelige plan.

Vi får komme til ham som har født oss på ny til et levende håp, « – til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro så dere når fram til frelsen». 1.Peter 1,4.

Guds ord sier også at det er den svake Gud gir stor styrke. Paulus vitner, «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk». 2.Kor. 12,9.

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Fil. 4,13.