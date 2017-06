Noe nytt skjer

Herrens budskap gjennom Jesaja om det nye som skulle skje og som skulle spire fram, gjør det naturlig å tenke på det som hver vår skjer i naturen. Under snø og is kommer spirene fram. Denne spireevne er et mysterium og et stort under hver gang det skjer.

Det finnes vel en indre lengsel hos de fleste om å få oppleve at det skal skje noe nytt i livet, en indre fornyelse. Gud er alltid opptatt av å hjelpe oss til å søke ham og finne ham i Ordet, slik at det nye livet kan spire fram.

Profeten Jesaja var sendt av Herren for å gi folket nytt håp. Han møtte et folk som levde i mismot og håpløshet. Når de så framover så de ingen framtid, og så de seg tilbake ble de motløse med tanke på veien de hadde gått.

Da er det Jesaja roper ut sitt budskap, han varsler en ny tid. Noe nytt skal spire fram. «Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt.»

Det er altså ikke vi, men Herren som skal gjøre det. Han vil være i blant oss på en slik måte at vi kan kjenne og merke at det er Herren som lar noe nytt spire fram. Det var lenge profetert om at Messias skulle komme.

«Og Jesaja sier: Isais rotskudd skal komme, han som reiser seg for å herske over folkene, til ham skal folkeslagene sette sitt håp.» Rom. 15,12.