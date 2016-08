Nærhet og tilflukt

Det er en kjensgjerning at ikke alle mennesker søker Gud eller hans nærvær. Men for den sanne troende er livet utrygt uten vissheten om at Gud er nær. Som en elsker søker sin elskede, og som hjorten leter etter vann, drives den troende daglig av lengsel etter samvær med Gud.

Menneskene Asaf beskriver i denne salmen har satt hans tro på prøve. Hva er vel grunnlaget for deres skamløse lykke? Han avslører en forklaring på deres hovmod i vers sju: «Synden deres kommer av velstand ...»

Velferds– og velstandssamfunnet har gitt mennesker et alternativ til et liv med Gud. Skaperen som skulle være kilden og svaret på alle våre behov har blitt erstattet med skaperverket. I vår forvaltning har vi gjort oss uavhengig av ham som gav oss forvalterskapet.

Vold og hovmod har frarøvet oss det rene hjertet. Begjæret er vekket og grådigheten finner ingen grenser. I stedet for å takke Skaperen for velstanden priser mennesket seg selv og sin egen fortreffelighet. Og vi lurer på hvordan Gud skal kunne dømme noen til slutt? Nei, for all urett og undertrykkelse som denne verden byr på er det noen som en dag skal stilles til ansvar.

Den som finner tilflukt hos Gud er også nær Gud. Og ingen kommer nær ham uten først å søke hans beskyttelse.

