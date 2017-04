Jesus kommer

Vi skal feire Palmesøndag. Den er blitt feiret fra 300-tallet. Feiringen i Vesten ble vanlig fra 700-tallet. Palmesøndag var dagen da den gamle kirkes katekumener, altså dåpskandidatene ble kjent med trosbekjennelsens innhold.

I den stille uke følger den kristne kirke, i stillhet og bønn, Jesus på hans lidelsesvei mot Golgata kors og seieren påskemorgen. Jesu vandring mot Golgata var en vei full av fornedrelse. Nå er han på vei til Jerusalem.

Mange av dem som var kommet til Jerusalem for å feire påske dro om Betania for å se og treffe Jesus og Lasarus, som var blitt vekket opp fra de døde.

Og mange kom til tro på grunn av dette mektige under. Derfor ønsket overprestene å drepe også Lasarus, et levende bevis på Jesu makt.

Inntoget i Jerusalem, der Jesus hylles som konge, markerer også en kortvarig opphøyelse før fornedrelsen på langfredag. Tekstene på palmesøndag er preget av forventning, glede og lovprisning.

Men gleden har mollstemte undertoner: Maria salver Jesus til lidelse og død, og i Jerusalem tiljubler folket Jesus på feil grunnlag. Hans kongegjerning var ikke av denne verden.

«Dog ditt rike er ei av verden her. Du med sverd ei vinner, ei med tvang ditt folk du binder. For av verden her ei ditt rike er.» G. Jensen.