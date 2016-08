Hva er da et menneske?

Noe av det som kjennetegner barna er deres mange spørsmål og kommentarer. Som oftest er deres spørsmål til glede, og ikke så sjelden til både ettertanke og tidvis stor forlystelse. Min yngste sønn hadde vært på overnattingsbesøk hos en venn forrige uke.

Da jeg spurte hvordan det hadde gått, smilte mannen og sa: «Jeg bad guttene legge seg på kvelden. Og de sa ja. Da jeg spurte dem: sverger dere på det, sa din sønn: «Hjemme hos oss sier vi bare: La din tale være ja og amen.»»

Andre ganger er barnas spørsmål frustrerende, og vi synes vi ikke kan motta flere spørsmål i dag. De filosoferer om noen ting vi synes vi har svar på. Og tusen ting vi ikke har svar på. Deres nysgjerrighet, undring og vitebegjærlighet synes ikke å ta slutt. Inntil deres spørsmål ikke lenger er så påtrengende som før.

Det er synd når voksne bare lever, eksisterer og tar imot dagene og alt som skjer og som virker med den største selvfølgelighet. Uten å undre seg. Men kong David hadde evnen til å undre seg. Han så på himmelen. Og han visste at alle ting eksisterer i kraft av noe unntatt det ene som eksisterer i kraft av seg selv.

Han visste at bak liv fantes en livgiver og at bak ethvert produkt var det en produsent. Han så himmelen. For Ham var det Guds himmel. Hvem ellers? Et verk av Den allmektiges hånd. Et ufattelig stort og flott kunstverk av kunstneren over alle kunstnere.

Hva ser vi «når jeg ser din himmel»? Muligheten til å se mer enn månen og langt flere stjerner enn kong David så! Han hadde ikke teleskop. Og ganske sikkert ikke tilgang på de naturvitenskapelige oppdagelser som er gjort i vår tid.

20. august 1977 ble romsonden Voyager 2 skutt opp for å registrere data om den ytterste delen av vårt solsystem og overføre dem til jorden. Romsonden farer av sted raskere enn en geværkule som går i 144.000 km. I timen. 28. august 1989 nådde sonden frem til planeten Neptun, 4,3 milliarder kilometer fra jorden.

Så forlot Voyager 2 vårt solsystem. Det vil ta 958.000 år før den kommer på ett lysårs avstand fra noen stjerne. I vår galakse finnes det 100 milliarder stjerner som vår sol. Vår galakse er en av 100 milliarder galakser. Dette visste sikkert ikke David noe om. Men han visste det som er viktig: at det var et verk av Guds mektige finger.

Ser du Gud som skaper? Undrer du deg? Kan virkelig alt komplisert liv komme fra ingenting og ingen fått til alt? Når vi får et ørlite glimt av uendeligheten i kosmos og hvordan det hele er finjustert slik at det kan finnes liv på jorden, kommer da det samme spørsmålet til deg som kom til kong David? Hva er da et menneske?

Hva er da et menneske? Si det. Noen har så høye tanker om mennesket at det ikke finnes plass til Gud og knapt nok andre mennesker. Andre har så lave tanker om seg selv at de tenker: I dette mektige universet er jeg fullstendig ubetydelig. Gud kan umulig se meg eller bry seg om meg og mitt. Han har sikkert nok med viktigere ting, så Ham skal jeg ikke plage.

Ja. Vi er små. Og dødelige. Det er viktige erkjennelser. Men vi er ikke ubetydelig for Gud.

Hør på David! Han undrer seg. Med tillit. Han sier med trygghet: «hva er da et menneske – at du husker på, et menneskebarn at du tar deg av det? Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære. Du gjorde ham til herre over dine henders verk.» Er det ikke sant? Skjer det ikke?

Lytt til Bibelens ord! Den sier at vi er skapt og elsket av Ham. Bibelen sier at skaperverkets Gud har en plan med ethvert menneske. Det dypeste og viktigste i denne planen som vi behøver å vite noe om, er at Han åpenbarte seg i mennesket Jesus Kristus. Og at vi kan bli kjent med Gud gjennom Jesus Kristus.

Hør på Jesus! «Dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og Ham du utsendte, Jesus Kristus.» Denne Jesus gav sitt liv på korset for oss og gjennom det har Han åpnet en vei til Gud som før var stengt, men som nå er blitt åpen for hver den som tror.

Hva er da et menneske? Hvem er du? Et sett menneske. Et elsket menneske. Ved troen et tilgitt menneske. Et oppreist menneske. Et menneske med tro, håp og kjærlighet. Tenk at vi gjennom Guds ord kan lære Ham å kjenne. Og at Han tar kontrollen med oss og holder oss i sin mektige hånd. Til evig tid.

Det største for meg er Jesus. «Herre, vår Herre! Hvor herlig ditt navn er over hele jorden!»

Til korlederen. Etter ­Gittit. En salme av David. Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har bredt ut din prakt over himmelen! Fra småbarns og spedbarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot, for å gjøre ende på fienden og hevneren. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske – at du husker på det, et menneskebarn – at du tar deg av det?

Salme 8,4–5