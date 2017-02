Frommere enn en munk

Dette er uttrykk for det vi kaller luthersk kallsetikk: Vil du tjene Gud? Ja, da trenger du ikke lete i alle verdenshjørner. Nei, utfordringene finnes her og nå.

Gjør du arbeidet ditt skikkelig, er du Guds medarbeider i verden. Prøver du å spre glede blant dine nærmeste, tjener du Gud. Avlegger du din gamle mor på aldershjemmet et besøk, går du Guds ærend.

Åpner du stua di for nabobarna og gir dem en hyggelig stund, tjener du Ham. En humoristisk epost eller en overraskende gave til en venn som trenger en oppmuntring, er gudstjeneste. «En gave er en edelsten i dens øyne som får den» (Ord 17:8).

Tar du telefonen og avlegger ditt fadderbarn en «visitt», ærer du Gud selv. Er du å stole på slik at du holder avtaler, opphøyer du Hans navn. Gir du penger til misjonen, støtter du Guds frelsesaksjon i verden.

Meditèr denne dagen over salmedikteren Orheims ord: «Sjå, der kjem ein sjuk og fattig, der kjem ein som spør om råd! Der ein sviken, der ein hatig, her er nok for offerdåd! Lokka smilet gjennom tåra så me himmelsk glans får sjå! Trengsla kring oss får forklåre festglans i det kvardagsgrå.»