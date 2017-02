Fenomenet fristelser er kjent for alle kristne. For noen er det fristelser til tilbakefall. Det gamle livet lokker. En tilhørte et miljø der verdisettet var klart i strid med Guds ord.

Den som har vært kristen fra barneårene, kjenner også til fristelser – kanskje til likegyldighet, skatteunndragelse, utukt eller andre synder. Lenge gikk det så bra. Men så kom fristelsen, nesten som en tvingende makt.

Kommer den utenfra? Ja, på en måte gjør den det. Djevelen og verden er virksomme aktører og vil lokke oss til fall. Djevelen kalles endatil fristeren. Men det verste er at han har en alliert i vårt eget hjerte. De ytre fristelsene er impulser som pirrer den onde lysten der inne. For «enhver som fristes, dras og lokkes av sin egen lyst» (Jak 1:14).

I lutherske kirker bekjente vi i gamle dager: «Jeg har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld ha langmodighet med meg og tilgi meg …»

Formuleringen treffer blink. Vi kjenner oss igjen. Men vi merker også en glede. Den ligger i uttrykket «for Jesu Kristi skyld»! For hans skyld vil Gud være nådig og tilgi deg. Også denne gangen.

Han har allerede fordømt sin Sønn for det du føler deg fordømt for. Under innflytelsen fra hans ord og Ånd, får du hjelp til å fortsette å kjempe mot fristelsene.