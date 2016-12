«Fred på jorden!» sang englene. Hvor mange ganger har ikke folk tenkt og sagt at det er hyklerisk, galt og spottende mot dem som lider? «Deilig er jorden» har til og med vært mikset sammen med lyden av granat-nedslag for å demonstrere.

Kontrasten kan også være i hjertene, for eksempel i julen. Der alt skal være fint og vakkert og hyggelig. Den nøden er ikke bare i hjem hvor alle vet at noe er galt. Det finnes en pent møblert smerte, den kan gjøre ekstra vondt i julepapir.

Og gjeterne, kanskje de snakket urolig sammen om sist natts sauetyver og forrige ukes brutale skatteinnkrevere. En av gjeterne var kanskje så grov i vitsene at selv mors verste barn blant dem følte seg ukomfortabel. Likevel ble de alle «meget forferdet» da en fredens engel stod rett foran dem og forkynte Jesu fødsel.

Fred over jorden? Ja, ekte fred. Om du kan våge deg forbi anstøtet og de ytre kontrastene. Vi skal ikke røve skjønnheten fra juleevangeliet, men vi tjener likevel på å se at historien er brutal. Guds fred slo ned i en ugjestmild verden. Men alle som tok imot at det var for alvor, fikk en fred som gikk bakenfor alt det onde.

En fred som er festet bakenfor alt, har også sprengkraft til å bryte gjennom og forvandle alt. Den kan bli din.