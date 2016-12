Det gikk rykter på asylmottaket om at i Norge tas barn plutselig­ fra foreldrene. Og at det er ­ulovlig å få barn når man er 15. Personalet forsøkte å berolige, men en morgen var paret bare vekk.

Trolig tok de ekspressbussen til byen. Der ble de tatt for å snike på banen. Kontrolløren ville hjelpe, han så at jenta var i store smerter. Men de var redde, og stakk.

Senere kjørte en polititjenestemann gjennom området. Her var det alltid folk om kvelden. Et pokemon-stop hvor unge gutter hang med mobilene sine. Og et sprøyterom med stor trafikk av brukere. Men noe var ikke som det pleide.

Han stoppet ved et bildekkverksted hvor det var lys og folk. Inne fra den åpne porten hørte han spedbarnsgråt. Bakerst i hallen var det stabler med dekk, og bak der igjen et åpent rom. Der satt paret. Papir fra en stor tørkerull var dradd utover, og det var rester av blod på gulvet etter fødselen.

En bruker fra sprøyterommet hadde lagt den slitte ullgenseren sin om barnet. Moren hadde fått en dyr dunjakke om skuldrene fra en av pokemonguttene. Noen kunne språket, og snakket stille med de to. Politimannen ville gripe inn, men ble stående og se.

Historien er oppdiktet, men la oss huske hvor sårbart vår Frelser kom til jorden.