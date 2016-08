Enkel og frimodig tro

Religiøse mennesker har til alle tider laget sine egne forestillinger om hvordan vi bør dyrke Gud. Abraham var en skikkelse som med sitt gudsliv satte en standard for alle som siden ønsket å finne rettferdighet hos Den veldige. Denne rettferdigheten fikk han ved troen på Guds løfter.

Lev for mitt ansikt? Kanskje vi våkner opp en morgen med en ubehagelig følelse og lurer på hvordan dagen skal gå. Ofte velger vi å leve i en slags gråsone hvor Guds lys hverken får oppmuntre oss eller avsløre hvordan vi unnskylder og forsvarer oss selv.

Det begynner som regel med misnøye over egen tilstand. Resten av dagen projiserer vi dette ubehaget over på andre. Når vi lever for Guds ansikt må vi akseptere hans gjennomtrengende lys. Bare der kan vi leve i harmoni med oss selv, med Gud og med hverandre.

Helhet har alltid vært Guds mål. Et helt menneske er et sant menneske som er uforbeholdent overgitt til Guds evige lov, samtidig som det er oppriktig med sine nederlag. Det fullkomne skal komme, men her og nå må vi akseptere sannheten om Gud og oss selv – så langt enhver av oss er kommet. Husk at Abraham ikke var perfekt. Det var troen hans som vekket Guds oppmerksomhet.