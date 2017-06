De tre store

De fleste sekulære mennesker har fått med seg at kristendom har noe med kjærlighet å gjøre – selv om det er mye annet «de ikke er enig i».

Noen sletter andres argumenter og avslutter alle diskusjoner med sitatet «størst av alt kjærligheten». Men hvor står det i Bibelen?

Antakelig tenker de på verset; «størst blant dem er kjærligheten». Paulus samholder «de tre som blir stående; tro, håp og kjærlighet». Men hvorfor er kjærligheten størst blant de tre?

Det som er størst trenger ikke nødvendigvis å komme først. Noah og Abraham vant ikke Guds oppmerksomhet for sin særegne kjærlighet, men på grunn av sin tro. Vi lærer etter hvert å elske det vi setter vår lit til. Tillit fostrer kjærlighet når det oppstår en relasjon.

Håpet hjelper oss til å tro. Selv om en bibeloversetter skriver at Abraham ble sterk i sin tro da alt håp var ute, er håpet om Guds inngripen og et evig liv til slutt det som stimulerer troen til å feste seg i noe som for andre ikke er til å stole på.

Kjærligheten er både utgangspunkt og mål. Den som elsker – tror alt, håper alt. For som Paulus skriver i samme avsnitt: Kjærligheten faller aldri bort. Den utholder alt og tåler alt.