To smågutter lekte i barnehagen. Plutselig sa den ene noe om Jesus. Den andre svarte: «Jesus? Jesus er ingenting.» Men den første hadde et trumfkort: «Jau. Eg har ei bestemor i Sogndal. Ho har fortalt om Jesus. Og ho lyg ikkje!»

Samtalepartneren ble visst svar skyldig.

I alle kulturer har besteforeldre formidlet livsvisdom og tradisjoner til barnebarn. Utrolig viktig. Men vi må gjøre et forbehold. Alder og livsvisdom er ingen garanti for religiøs sannhet. Ikke en gang om de har lang livserfaring og ønsker barnebarns beste.

I Emil fra Lønneberga sitt liv spilte en aldrende kvinne en viss rolle: Krøsa-Maja. Hun hadde noen folkelige religiøse forestillinger. Disse prøvde hun å formidle til Emil og Ida. Men var de troverdige? Nei. Når det kommer til stykket er alder ikke noe avgjørende argument.

Men hva med bestemor i Sogndal?

Bestemor i Sogndal har lest mye – og ofte – om Jesus. Hun kjenner mange bibelfortellinger. Og utallige ganger har hun hørt om Jesus fra katetre og prekestoler. Barnebarna skjønner at Jesus ikke er noen fantasifigur for henne. Men er det hun tror på og forteller, virkelig sant?

I pinsehelga gikk det igjen opp for meg igjen: Ånden som kom til oss pinsedag, har sørget for at Det nye testamente (NT) er troverdig! Derfor har gutten rett: «Bestemor lyg ikkje!» Fortellinger fra NT er ikke løgn.

I følge Jesus garanterer Ånden for apostlenes troverdighet. Ja, han bruker sterke ord om dette: «Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere» (Joh 14:26). Ja, i samme talen lovte han at Ånden skulle veilede dem til hele sannheten (Joh 16:13). Snakk om løfter!

Pinsedag begynte oppfyllelsen. Fortellingene om Jesus og om frelsen i ham ble forkynt – og nedskrevet. Ånden brukte apostlenes hukommelse, talegaver, evner og anlegg – og åpenbarte samtidig ny innsikt.

Nå skjønte de hva Guds store gjerninger gjennom Jesus innebar. De så linjene tilbake til Det gamle testamente. Og de kunne – med fullmakt fra Jesus selv – undervise om «hele Guds råd», inkludert hva det vil si å følge Jesus.

De fire evangeliene og resten av NT er overleveringen fra apostlene. Troverdig og tilstrekkelig. Kjære bestemor i Sogndal. Du står på trygg grunn når du forteller fra Bibelen!

På et vitnemøte var det nylig en som sa: «Jeg har egentlig ikke tvilt på det som står om Jesus. Men jeg har ofte tvilt på om det virkelig gjelder for meg?»

Men, vitnet han, gjennom troskampene sine hadde han igjen og igjen fått vissheten tilbake. «Jeg er et Guds barn.»

Har også dette med pinsedag å gjøre?

Ja. Ånden er sendt for å vise synderen: Det som skjedde med Jesus, skjedde for deg! Og når vi leser, synger og hører om Jesus, fornyer Ånden troen i oss. Luther sammenfattet det slik:

«Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet …»

Også jeg har noen ganger lurt på om jeg kan være et ekte Guds barn – især når jeg har falt i konkrete synder, eller når jeg har kjent vrangviljen i hjertet. Men Gud er god!

Jeg får leve i pinsens tid! Ånden overbeviser meg nok om synd. Jeg er uten unnskyldning. Men Ånden gjør mer. Den herliggjør ham! Jesus! Igjen og igjen. Ånden hvisker trygghet og glede inn i hjertet: Evangeliet er troverdig. Og det er for deg.

«Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største» (1Tim 1:15).

Bestemor i Sogndal kan fortsatt regne med at Bibelen er troverdig. Hvorfor? Fordi Ånden virket da Bibelen ble til. Og hun kan – som meg – fortsatt hente sin trøst i ordet om at Jesus tar imot syndere. Hvorfor?

Fordi Ånden gjør dette budskapet personlig og trøstefullt! Ånden er trøsteren!

Er det da underlig at bestemor også kjenner «en hellig ild», en indre trang til å fortelle barnebarnet sitt om Bibelens Jesus?

«Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere»

«Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme.»

Joh 14:26 Joh 16:13