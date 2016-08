Trosopplæring fra søppelfjellene

Du må ha vært der for å skjønne hvor ille det er, understreker 16-årige Hilde Stubhaug Drangsland fra Skien, som nylig kom hjem fra en rekognoseringsreise til Mama Maggies arbeid i Egypts hovedstad.

Sammen med åtte andre fra menigheten i bydelen Gulset reiste hun til Kairo for å få førstehånds kunnskap om arbeidet som drives og som menigheten har fått støtte fra bispedømmet til å lage et trosopplæringsopplegg om.

– Vi har hatt Mama Maggie og hennes arbeid blant barna på søppelfjellene i Kairo som misjonsprosjekt i menigheten i flere år. Søndagsskolen ber for henne og arbeidet hver uke, og i menighetens barnekor GlaVox sang vi nylig inn Pål Lennart Hornes sang om Maggie på CD, forteller Odd Jakobsen.

Han er organist og en av lederne for trosopplærings-prosjektet som pådriverne håper skal bli nasjonalt og kunne presenteres på Trosopplæringskonferansen neste år.

Maggie vasket føtter

33 000 barn får nå hjelp av Mama Maggies stiftelse ”Stefanus-barna”. Stiftelsen omfatter 2000 ansatte fordelt på over 90 barnehager, skoler og leirsentra, de fleste i Kairo. I tillegg kommer hjemmebesøk, helsesjekk, yrkesopplæring for unge og leseopplæring for voksne, ikke minst kvinner.

Det ble ikke mye tid til å være turister da delegasjonen fra Skien besøkte Kairo. Programmet var lagt opp Stefanusalliansen og inkluderte i utgangspunktet ingen møter med Mama Maggie.

– Vi håpet å treffe henne, men visste at hun er en travel dame som ikke minst legger stor vekt på personlig bønn og bibellesning, sier Odd Jakobsen.

Gleden var derfor stor da det viste seg at de fikk møte henne hele tre ganger. Første gang var på et leirsted der 250 jenter mellom seks og 15 år var samlet for å få undervisning, dusj, rene klær og sunn mat i tre dager.

– Vi var sammen med dem, sang Mama Maggie-sangen for dem og hjalp til med å øse suppe. Maggie var der hele dagen og vasket til og med føttene våre. Jeg fikk en uforglemmelig prat med henne mens hun vasket meg, smiler trosopplærer Elisabeth Ripegutu Vike.

– En av medarbeiderne fortalte at en gutt var kommet til ham etter et leiropphold og sagt: «Nå har du oppfylt drømmen min. Den gikk ut på å sove i egen seng med rent sengetøy.»

«Mer verdt enn gull»

Trosopplæringsprosjektet som er underveis har fått navnet «Mer verdt enn gull».

– Det henspeiler på at hvert menneske er mer verdt enn gull, forklarer Odd Jakobsen.

– Ethvert barn fortjener kjærlighet og en opplæring som fremmer verdighet, livsmot og mot til å leve som en kristen. I et land som Egypt vet vi at det siste er utfordrende.

«Mer verdt enn gull» er så langt forankret i menighetsbarnehagen, i søndagsskolen, i barnekoret GlaVox og andre lokale trosopplæringstiltak på Gulset.

Foruten Jakobsen og Ripegutu Vike besto reisefølget av Hilde Sjøgren Jakobsen fra barnehagen, Bente Gundersen fra GlaVox, 16-åringene Hilde Drangsland og Henriette Hågan som begge har erfaring fra menighetens barne- og ungdomsarbeid samt Odd Næss, forretningsmann og kjentmann i Mama Maggies mangfoldige virksomhet i Kairo.

Vekt på hjemmene

– Den første dagen besøkte vi Helwan-slummen. En død hest var det første som møtte oss. Og en ubeskrivelig stank. Her har stiftelsen Stefanusbarna en barnehage der ungene er sikret undervisning, sunn kost og helseoppfølging, sier Ripegutu Vike.

Mama Maggie har alltid hatt fokus på hjemmene. Alle barn som er omfattet av programmet får hjemmebesøk hver uke. Det sikrer at også søsken og foreldre blir inkludert i opplegget. I hjemmene er det dessuten ukentlige bibelsamlinger. Hver uke får barna del i en ny bibelfortelling, som formidles på mange måter; med ord, ved hjelp av drama og musikk.

– Muslimene driller ungene i koran-vers. Derfor er det viktig at barn fra kristne familier vet hva Bibelen sier hun.

Hjemmene er svært enkle.

– Der vi var lå det en halvdød høne og haug med råtten mat i et hjørne. I bakgården holdt faren på å sortere søppel. Søppelet er det for det meste barna som samler. Fra de er ganske små læres de opp til å hente ut metall, plast, papp og papir av verdi. Dette blir solgt til oppkjøpere som ledd i et velutviklet resirkulasjonsopplegg.

Miljøaspektet

I utgangspunktet ønsket prosjektgruppa å sette søkelys på miljøaspektet ved gjenbruk av søppel. For eksempel ved å selge resirkulerte søppelprodukt fra Egypt i Norge

– Det viste seg imidlertid at de som lever av søppel kun selger det videre. De lager ikke noe av det selv. Men synet av søppelbergene ga oss mer enn nok å tenke på. Når egypterne kaster så mye, hvilke berg legger vi ikke igjen etter oss i Norge – med plast som miljøversting nummer èn?

Flere målgrupper

«Be for oss» og «Hjelp oss økonomisk» – det var de to fremste ønskene som ble formidlet av Mama Maggie og hennes medarbeidere.

– Det vil vi fortsette med lokalt og det håper vi at det kommende undervisningsopplegget vil bidra til i mange av Den norske kirkes menigheter, understreker Odd Jakobsen.

Opplegget vil kunne brukes i hele menigheten, men blir særlig tilrettelagt for 10-13-åringer. Deler av opplegget kan brukes av Between-grupper, under Lys Våken-arrangement og i konfirmasjonsundervisningen. Andre deler kan anvendes ved gudstjenester, i kor, bibelgrupper, barnegrupper og søndagsskole.

Lærdom

– Etter besøket i Egypt vil jeg forsøke å variere måten jeg forteller bibelhistorier på, sier Hilde Stubhaug Drangsland, som er både søndagsskolelærer og ungdomsleder i Gulset menighet.

– Dessuten vil jeg ha mye mer fokus på takknemlighet og viktigheten av bevisst forbruk. Etter opplevelsene i Kairo vil det forhåpentligvis gå lang tid før jeg blir utakknemlig igjen. Jeg kommer til å bruke dager, uker og måneder på å fordøye alle opplevelsene.

