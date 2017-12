Regningene er betalt og skylden er gjort opp for den som tar imot og tror. Jesus betalte alt på korset. Du kan gi urett til Gud, om du trenger det.

Men freden handler om mer. Vi er sluppet inn i en levende Guds nærhet. En god Far som møter vårt dypeste behov for ham. Da kan vårt hjerte bli rolig. Du kan lære fred i Guds nærvær, som en bølge mot stranden.

Det er ingen fordømmelse for den som strever med å finne Guds fred og stillhet innvendig. Men søk den. For den er ikke noe ekstra-utstyr, men grunnleggende viktig. Den er et kompass og et anker for deg. Den er et rom hvor det går an både å høre og tale.

Gjennom å hatt mange i samtale, vet jeg hvor dypt Guds fred handler om enda en ting. Barnet vi har innvendig. Det hender vi prøver å hysje på det. Men barnet trenger å bli anerkjent og møtt, av oss selv og av Jesus. Når det skjer, kan det og bli stille i hjertet.

Jesus som er din fred, legger sin personlighet inn i din stillhet og fred. Også du blir mye mer deg selv da. Derfor kan freden være et kompass. Når du lurer på hvor du skal gå, spør deg selv, hvor er min fred? Der går ofte veien.

----

Trykk her for å lese flere andakter.