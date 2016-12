Småbarns munn

«Men overprestene og de skriftlærde så underne han gjorde, og barna som ropte i ­helligdommen: «Hosianna, Davids sønn!»

De ble forarget og spurte ham: «Hører du hva de sier?»

Jesus svarte: «Ja, men har dere aldri lest: Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris!» Matt 21,15-16

Det nærmer seg veldig julaften, og allerede har det vært mange arrangementer rundt omkring hvor barn har sunget julesanger. Kanskje vi tenker det er søtt og barnslig? Eller kanskje noen til og med føler det blir for mye tradisjon og for lite innhold, og blir bittelitt «forarget»?

Det er så spesielt hvordan Jesus på en selvsagt måte viser til Salme 8. Det er ikke en nødløsning at barna priser Jesus når ingen andre gjør det. Nei, det er et tegn på hvor ekte og sant det er at Davids sønn har kommet.

Så la oss oppjustere prisen fra barnemunn i julen. La oss ikke tenke smått om den, eller at den bare er søt. Jeg har nylig opplevd et stort tegneark strukket ut forrest i kirkesalen under lovsangen. Det var noe veldig riktig med barna akkurat der.

Salme 8 sier: «Fra småbarns og spedbarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot.»

Det er egentlig ganske uutgrunnelig. Men om vi husker alle ordene Jesus sier om barn, så aner vi.