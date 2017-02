Her kommer en andakt jeg skrev for mange år siden – etter et besøk på Finnøy.

På et av bergpartiene på Finnøy ble det rundt år 2000 plassert et stort kors. Det er synlig på lang avstand. Også rundt år 1000 fantes det store kors ute på øyene eller på små høydedrag på Vestlandet. Flere slike kors kan sees den dag i dag. Nakne steinkors som ble reist i kristningstiden. Impulsene fra kristne kirker, for eksempel på Irland, hadde nådd landet.

Korset på Finnøy føyer seg dermed inn i en tradisjon. De som vandrer opp til dette korset, blir påminnet om kristendommens betydning for norsk historie.

Det kristne livssyn har satt sine spor, spor som fortsatt er dype, ikke minst på Vestlandet. Men vandreren vil merke noe mer. Korset på Finnøy har nemlig en tekst. To ord er skrevet under korset: «For deg!» De sto helt sentralt i den lutherske reformasjonen.

Ved disse to ordene tvinger korset på Finnøy vandreren til en mer personlig refleksjon. Korset representerer nemlig ikke først og fremst et livssyn. Det bringer et budskap fra Gud. Og det budskapet sikter på hjertene. Det som skjedde på Golgata, skjedde for deg. Gud selv gjorde det, i Kristus. «Kristus døde for våre synder etter Skriftene» (1.Kor 15:3).

I mars skal jeg til Finnøy en helg. Da vil jeg ta turen opp til korset.