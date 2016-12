Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

«Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag!»

Vi kjenner juleevangeliet så godt at vi ikke får med oss hvor voldsomt det var. Hvor ellers i Bibelen utenom Åpenbaringsboken finner vi så mange engler på en gang?

Før tenkte jeg at et sceneteppe oppe i Himmelen var trukket fra, slik at gjeterne brått kunne se jubelen der oppe. Men det er ikke det som står. Englene vendte jo tilbake til Himmelen etterpå, skriver Lukas.

Den første engelen stod framfor gjeterne, jeg tenker at da stod engelen på bakken.

Se for deg en beitemark du kjenner. Så står det brått en engel der, og så en hel hærskare av dem, tredimensjonalt utover bakkene og haugene – mens de synger! En hærskare, det greske ordet er et militært uttrykk som beskriver en stor mengde. Vi tar neppe for hardt i om vi sier det var noen hundre. Kan du forestille deg det, et sted du kjenner?

Dette voldsomme oppbudet er en viktig del av juleevangeliet. Det sies at å være gjeter slett ikke var høystatus den gangen. Men dit kom denne sanghæren. Maria, som selv fødte kongen i en stall, fikk høre om det som var skjedd, og gjemte det i hjertet sitt.

