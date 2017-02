Fri fra loven

Guds lov er ikke nådig! Den tar deg på fersk gjerning. Både dine enkeltsynder og selve syndigheten rammes av lovens dom. ­Loven fordømmer deg. Den åpner helvetes port foran deg.

Men nå skal du få høre om en ufattelig kjærlighet. Gud «sendte sin Sønn, født av en kvinne, født under loven for å kjøpe dem fri som var under loven …» (Gal 4:4–5).

Du er frikjøpt! Jesus kjøpte deg fri fra lovens forbannelse ved å bli en forbannelse for deg (Gal 3:13).

I mørke stunder kan vi ha vanskelig for å tro dette. Vi begynner å streve for å godtgjøre for elendigheten! Vi prøver å hjelpe Jesus med å betale oss løs. Stans med det.

Hør hva Bibelen sier: «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus» (Rom 8:1).

Erklæringen «ingen fordømmelse» er ikke knyttet til den som greier å leve fullkomment. Det er knyttet til troen på Jesus. I ham alene er vi frikjent (Rom 8:1).

«De engang avhandlede saker man atter for retten ei drager. Ei heller i Skriften befales at gjelden skal to gang» betales.» (Petter Dass)

Rettsprosessen er over. Jesus tok dommen som loven lyste over deg. Det finnes et fristed der Guds lov ikke kan fordømme deg: I Kristus. Der er du død for loven. Du er utenfor dens virkeområde. Dommen er fullbyrdet på Ham.

Nå kan du rette ryggen og gå videre – i troen på ham som døde for deg, og som gjerne vil ha deg i sin tjeneste.