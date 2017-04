Paulus kommer med alvorsord, ikke minst formaningen som gjelder oss alle: Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg! Vi tenker ikke nok på det. Den Hellige Ånd er jo tredje person i guddommen, og som vi både kan glede og bedrøve.

Den Hellige Ånd bor i alle kristne, og derfor kan han bedrøves. Paulus setter søkelyset på våre ord. Og han bruker sterke eksempler om råttent snakk og bitterhet, hissighet, sinne og skrål.

Ordene våre har makt, og kan trøste og glede, men også skape smerte og sår. Det er derfor ikke likegyldig hva som går ut av munnen. Det er nødvendig å be med salmisten:

«Herre, sett vakt for min munn! Vokt mine leppers dør!» Salme 141,3.

Den Hellige Ånd vil at vi skal leve et hellig liv, i renhet, sannhet og kjærlighet. Den Hellige Ånd maner oss derfor til kamp mot synd og urenhet. Den Hellige Ånds oppgave er å overbevise om synd og veilede til sannheten om Jesus som verdens Frelser. Men han bedrøves når vi unnskylder synden og lever på avstand for Jesus.

Guds Ånd sørger fordi han elsker sine barn. Sorgen er en reaksjon på Guds grenseløse kjærlighet.

Slipp Guds kjærlighet og det gode til i livet.

----

Her har du flere andakter:

Troen må blomstre

Salighetens grunn

Nåde hos Gud

Et anker for sjelen

Levende vann

Tornekrone

Liv