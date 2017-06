Åndelig rustning

Det er viktig å være godt åndelig rustet. Det Paulus kaller Guds fulle rustning er en forutsetning for at troen skal holdes levende, og for at vi skal stå faste i troen og bli bevart.

Paulus forespeiler kamp mot onde makter, og at det er nødvendig å stå rustet med de krefter som Gud har til rådighet, ikke minst «frelsens hjelm og Åndens sverd som er Gud ord». Ef. 6,17.

Gud innbyr oss til å leve i Åndens kraft. Paulus sier: «Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt!» Ef. 6,11–16.

Guds menighet trenger medarbeidere som står sterkt rustet i kampen og striden for Guds rikes framgang og vekst.

«Fremad, Kristi hærmenn, frem til hellig strid! Foran oss går Jesus, som i fordums tid. Kristus, kongers konge, leder selv sin hær. Se, hans banner bølger, seieren er nær!» Baring-Gould.

