Henry Nouven har skrevet en liten skatt av en bok som heter «Paths of Waiting», veier i å vente. Der sier han at å vente på Gud ikke er som å vente på bussen. Du ser jo ikke bussen før den er der, hvis den i det hele tatt kommer. Nei, å vente på Gud, sier Nouven, er at det du venter på allerede vokser i deg.

Hvor har han det fra? Veldig konkret tar han for seg dem som ventet i starten av Lukasevangeliet. Sakarja, Elisabeth, Simeon, Anna, og Maria. Maria ventet barn. Den Messias hun ventet på vokste inne i henne. Det var alt annet enn å vente på bussen.

Ensomhet, farløshet, og løsrevethet preger vår verden. Det påvirker hvordan vi tenker om Gud. Derfor venter vi på Ham som på bussen. Vi klager og sier at det er dagens samfunn som gjør oss slik. Men dette har alltid vært, også på Marias tid. Da engelen kom til henne ble hun overrasket. Men hun tok imot budskapet, og lot det skje. Og så var det hun ventet på nær i hennes liv.

Marias sønn ble født, ble voksen, og ropte ut at Guds rike har kommet nær, fordi Han var kommet, og fordi Han skulle gi sitt liv for oss. Du behøver ikke være ørkesløs i din venting. Ta imot at det du venter på allerede vokser i deg.

